74 gündür Korhan Berzeg hakkında flaş gelişme! Birlikte kaybolduğu köpeği Tina eve döndü
İstanbul'dan tatil amacıyla Balıkesir’in Gönen ilçesine gelen ve bu bölgede köpeğiyle birlikte yürüyüşe çıkan Korhan Berzeg kaybolurken kendisinden 74 gündür haber alınamıyor. Berzeg'i arama çalışmaları sürerken Berzeg'le birlikte kaybolan Tina isimli köpek bugün 74 günün ardından eve döndü.
İstanbul'dan geldiği memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesinde, Doberman cinsi eğitimli köpeği 'Tina' ile 17 Haziran'da yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Korhan Berzeg'i (83) arama çalışmalarında 72 gün geride kaldı.
Çalışmalardan şu ana kadar bir sonuç çıkmazken, Berzeg'in daha önce de İstanbul ve Armutlu'daki evinin önünde kısa süreli 2 kez kaybolup, bulunduğu öğrenildi. Berzeg'in, Gönen ve İstanbul'daki evlerinde savcılık kararıyla arama yapılıp bilgisayarları incelenirken, şüpheli olarak 20 kişinin de ifadesi alındı.
250 KİLOMETRELİK ALAN 3 KEZ TARANDI
Dron ve İHA'ların da kullanıldığı aramalarda, bu zamana kadar 250 kilometrekare alan havadan ve karadan tarandı; kırsalda ve Gönen ilçe merkezindeki 30 mahallede arama yapıldı. Armutlu Mahallesi ve çevresindeki tüm metruk evler de savcılık izniyle arandı. Armutlu Mahallesi yakınından geçip, Erdek ilçesine dökülen Gönen Çayı'nın yaklaşık 80 kilometrelik sahilini de kontrol edip, bilinen kuyular ve mağaralarda da arama yapan ekipler, Berzeg'in evinin önünden 3'üncü kez başlattıkları aramalardan da sonuç alamadı.
TÜM İHBARLAR DEĞERLENDİRİLİYOR
Yetkililerden alınan bilgiye göre, teknik ve fiziki takibin yanı sıra yapılan ihbarları da değerlendiren ekipler, Korhan Berzeg olduğu söylenen 2 kişiye ulaştı. Ancak bu kişilerin, Berzeg ile benzerlik gösteren, aynı kıyafeti giyen ve yanlarında köpekleri olan farklı kişiler olduğu ortaya çıktı.
Öte yandan Samsun'da yaşayan ve metafizikle uğraştığını söyleyen bir kişinin, Berzeg'in, Armutlu Mahallesi'ndeki evinin yakınlarındaki bölgede olabileceği ihbarı da araştırıldı. Söylenen bölgeye giden ekipler, burada da hiçbir ize rastlamadı.
FLAŞ GELİŞME: KÖPEĞİ GERİ DÖNDÜ
İstanbul'dan geldiği memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesinde, 17 Haziran'da yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Korhan Berzeg'in (83) yanındaki Doberman cinsi eğitimli köpeği 'Tina', eve döndü.
Korhan Berzeg'in kaybolduğu gün yanında bulunan Doberman cinsi eğitimli köpeği 74 gün sonra Armutlu Mahallesi'ndeki eve döndü. Yetkililer, köpeğin geldiğini aileye söylediklerini, ailenin de Gönen'e gelmek üzere İstanbul'dan yola çıktığını belirtti.
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