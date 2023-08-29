74 gündür Korhan Berzeg hakkında flaş gelişme! Birlikte kaybolduğu köpeği Tina eve döndü

TÜM İHBARLAR DEĞERLENDİRİLİYOR



Yetkililerden alınan bilgiye göre, teknik ve fiziki takibin yanı sıra yapılan ihbarları da değerlendiren ekipler, Korhan Berzeg olduğu söylenen 2 kişiye ulaştı. Ancak bu kişilerin, Berzeg ile benzerlik gösteren, aynı kıyafeti giyen ve yanlarında köpekleri olan farklı kişiler olduğu ortaya çıktı.



Öte yandan Samsun'da yaşayan ve metafizikle uğraştığını söyleyen bir kişinin, Berzeg'in, Armutlu Mahallesi'ndeki evinin yakınlarındaki bölgede olabileceği ihbarı da araştırıldı. Söylenen bölgeye giden ekipler, burada da hiçbir ize rastlamadı.