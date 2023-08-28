Gümüş fiyatında yükseliş sürecek mi? Yatırımcı altındaki yükseliş nedeniyle gümüşe mi yöneldi?
Gümüş yatırımcısına altından daha fazla kazandırıyor ve yatırımcıların gözdesi haline geldi. Peki yatırımcı altındaki yükseliş nedeniyle gümüşe mi yöneldi? Gümüş fiyatında yükseliş sürecek mi? Gümüş yatırımcısına altından neden daha fazla kazandırıyor? Gelişmeleri A Haber muhabiri Hakan Gürkan’ın konuğu olan kuyumcu Ersin Çatalbaş değerlendirdi.
Kuyumcular vitrinlerini 2'ye böldü. Altından bile çok kazandıran gümüş tezgahlardaki yerini artık daha fazla aldı. Yatırımcılar ise kaynaklarını gümüşe yönlendiriyor. Peki yatırımcı altındaki yükseliş nedeniyle gümüşe mi yöneldi? Gümüş fiyatında yükseliş sürecek mi? Gümüş yatırımcısına altından neden daha fazla kazandırıyor? Gelişmeleri A Haber muhabiri Hakan Gürkan'ın konuğu olan kuyumcu Ersin Çatalbaş değerlendirdi.
Ersin Çatalbaş'ın öne çıkan sözleri:
"Bizler vitrinlerimizi 2'ye böldük. Gümüşe altın kadar talep var. Özellikle son 2 yılda altından çok gümüş satılıyor. Müşteriler artık gümüşün alınıp satılan bir maden olduğunu öğrendi. Bunun yanında insanlar gümüşten kar elde edildiğini gördü. Özellik bu 2 yılda gümüş altından daha çok kazandırdı.
Altın 1 kilosu şu anda 1 milyon 700 bin civarında gümüşün kilosu ise 21 bin 500 TL civarında. İnsanlar artık altın alacağına 1 kiloluk 79 tanen gümüş külçe alıyor. Son 2 yılda yüzde 100'ün üzerinde bir kazanç sağlamış durumda.
Gümüşün fiyatı 2021 yılda 1 kilo olarak 9,5 ila 10 bin TL arasındaydı. Şu anda bu rakam 21 bin 500 TL civarını aştı. Bu şekilde yükselmenin devam edeceğini öngörüyoruz. Gümüşün endüstriyel olarak kullanılması günümüzün teni teknoloji pillerinin içinde olması değerini daha da artırıyor. Gümüşün kullanım alanı çok daha geniş bir yer kapsıyor.
Gümüş için beyaz altın ifadesi kullanabiliriz. Gümüşün yatırımcısını daha çok güldüreceğine inanıyorum. Müşterilerimiz şu anda kilogram bazında altından çok gümüş tercih ediyor. Gümüşün gelecekte daha çok kar bırakacağını düşünüyoruz. Altının en büyük rakibi olacak."
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