Gümüş fiyatında yükseliş sürecek mi? Yatırımcı altındaki yükseliş nedeniyle gümüşe mi yöneldi?

Gümüşün fiyatı 2021 yılda 1 kilo olarak 9,5 ila 10 bin TL arasındaydı. Şu anda bu rakam 21 bin 500 TL civarını aştı. Bu şekilde yükselmenin devam edeceğini öngörüyoruz. Gümüşün endüstriyel olarak kullanılması günümüzün teni teknoloji pillerinin içinde olması değerini daha da artırıyor. Gümüşün kullanım alanı çok daha geniş bir yer kapsıyor.

Gümüş için beyaz altın ifadesi kullanabiliriz. Gümüşün yatırımcısını daha çok güldüreceğine inanıyorum. Müşterilerimiz şu anda kilogram bazında altından çok gümüş tercih ediyor. Gümüşün gelecekte daha çok kar bırakacağını düşünüyoruz. Altının en büyük rakibi olacak."