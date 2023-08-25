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Haberler Ekonomi Haberleri 28 Ağustos Pazartesi canlı altın fiyatları: Çeyrek Altın, Gram Altın, Cumhuriyet Altını, Tam ve Yarım Altın, 22 Ayar…

28 Ağustos Pazartesi canlı altın fiyatları: Çeyrek Altın, Gram Altın, Cumhuriyet Altını, Tam ve Yarım Altın, 22 Ayar…

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.08.2023 Güncelleme Tarihi: 28.08.2023
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28 Ağustos Pazartesi canlı altın fiyatları: Çeyrek Altın, Gram Altın, Cumhuriyet Altını, Tam ve Yarım Altın, 22 Ayar…

Altın fiyatları düştüğü seviyede devam ediyor. Dolar kurunda ve ONS altın da yaşanan yatay seyir altın fiyatlarının haftaya sakin başlamasına neden oldu. An itibari ile Kapalı Çarşı’da Gram Altın 1.633 TL’den Çeyrek Altın 2.687 TL’den satışa sunuluyor. İşte 28 Ağustos Pazartesi güncel altın fiyatları

Altın fiyatları haftaya sakin başladı. Dolar kurunda yaşanan sakinlik altın fiyatlarının durulmasına neden oldu. Bilindiği üzere 24 Ağustos saat 14.00'de MB politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 750 baz puan artırarak yüzde 25'e çıkardığını açıklamıştı. Açıklamanın gelmesi ile birlikte Dolar kuru 27.25 TL seviyelerinde 25.26 TL seviyelerine kadar gerilemesine neden olmuştu. Söz konusu gerileme ile Kapalı Çarşı altın piyasasında Gram altın 1.576 TL'ye, Çeyrek Altın ise 2.609 TL'ye kadar gerilemişti. İşte 28 Ağustos 2023 Pazartesi yeni Çeyrek Altın, Gram Altın, Cumhuriyet Altını, Tam ve Yarım Altın, 22 Ayar, 18 Ayar ve 14 Ayar altın alış ve satış fiyatları…

750 BAZ PUANLIK FAİZ ARTIŞI ALTIN FİYATLARINI GERİLETTİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında yılın 8'inci faiz kararını vermek üzere Para Politikası Kurulu (PPK), toplantısında dün bir araya gelmişti. Toplantı sonrasında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 750 baz puan artırarak yüzde 25'e çıkarıldığı açıkladı. Açıklama sonrası ise dolar kurunda sert düşüş yaşandı.

28 AĞUSTOS CANLI ALTIN FİYATLARI

Gram Altın

ALIŞ:1.631,52 TL

SATIŞ:1.633,62 TL

Çeyrek Altın

ALIŞ: 2.644,51 TL

SATIŞ: 2.687,77 TL

Yarım Altın

ALIŞ: 5.288,02 TL

SATIŞ: 5.381,54 TL

Tam Altın

ALIŞ: 10.547,17 TL

SATIŞ: 10.717,39 TL

Cumhuriyet Altını

ALIŞ: 10.791,17 TL

SATIŞ: 10.980,39 TL

14 Ayar Altın

ALIŞ: 967,58 TL

SATIŞ: 969,75 TL

18 Ayar Altın

ALIŞ: 1.239,78 TL

SATIŞ: 1.241,14 TL

22 Ayar Bilezik

ALIŞ: 1.486,90 TL

SATIŞ: 1.535,45 TL

Gremse Altın

ALIŞ: 26.212,30 TL

SATIŞ: 26.708,32 TL

Gümüş

ALIŞ: 20.56TL

SATIŞ: 20.61 TL

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