28 Ağustos Pazartesi canlı altın fiyatları: Çeyrek Altın, Gram Altın, Cumhuriyet Altını, Tam ve Yarım Altın, 22 Ayar…

Altın fiyatları haftaya sakin başladı. Dolar kurunda yaşanan sakinlik altın fiyatlarının durulmasına neden oldu. Bilindiği üzere 24 Ağustos saat 14.00'de MB politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 750 baz puan artırarak yüzde 25'e çıkardığını açıklamıştı. Açıklamanın gelmesi ile birlikte Dolar kuru 27.25 TL seviyelerinde 25.26 TL seviyelerine kadar gerilemesine neden olmuştu. Söz konusu gerileme ile Kapalı Çarşı altın piyasasında Gram altın 1.576 TL'ye, Çeyrek Altın ise 2.609 TL'ye kadar gerilemişti. İşte 28 Ağustos 2023 Pazartesi yeni Çeyrek Altın, Gram Altın, Cumhuriyet Altını, Tam ve Yarım Altın, 22 Ayar, 18 Ayar ve 14 Ayar altın alış ve satış fiyatları…