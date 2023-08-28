Tunç Soyer’den İYİ Parti’ye Ümit Özlale resti: Yerel seçimlerde bir ittifak arayışı olduğunu düşünmüyorum

"NEFSİNİN ESİRİ OLANLARLA UĞRAŞTIK"

Yeni bir yola çıkmak için hazır olduklarını söyleyen Akşener Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik "Nefsinin esiri olanlarla uğraştık" ifadelerini kullandı. Akşener ayrıca "Koltuğundan başka hiçbir şeyi düşünmeyenlerle uğraştık. Ve en nihayetinde, maalesef olmadı, olamadı, olduramadık." dedi.