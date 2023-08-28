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Tunç Soyer'den İYİ Parti'ye Ümit Özlale resti: Yerel seçimlerde bir ittifak arayışı olduğunu düşünmüyorum

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.08.2023 Güncelleme Tarihi: 28.08.2023
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Tunç Soyer’den İYİ Parti’ye Ümit Özlale resti: Yerel seçimlerde bir ittifak arayışı olduğunu düşünmüyorum

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yaptığı açıklamada Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda nefsine yenildiğini ifade ederken yerel seçimlerde tüm illerde ayrı adaylarla seçime gireceklerini yönelik sinyaller verdi. Bu gelişmeler yaşanırken İYİ Parti'nin İzmir'de CHP'li Tunç Soyer'i desteklemeyeceği ve onun yerine Ümit Özlale'nin İYİ Parti'nin İzmir adayı olacağı kulislerde konuşulmaya başlandı. İYİ Parti'nin bu hamlesi sonrası bugün açıklamalarda bulunan Tunç Soyer adeta İYİ Parti'ye rest çekerken "Genel seçimlerde olduğu gibi bir ittifak arayışının olduğunu düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener seçimlerde yaşanan ağır mağlubiyet sonrası yaptığı konuşmada Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle hedef alırken yerel seçimlere ayrı adayla gireceklerinin sinyalini verdi.

"NEFSİNİN ESİRİ OLANLARLA UĞRAŞTIK"

Yeni bir yola çıkmak için hazır olduklarını söyleyen Akşener Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik "Nefsinin esiri olanlarla uğraştık" ifadelerini kullandı. Akşener ayrıca "Koltuğundan başka hiçbir şeyi düşünmeyenlerle uğraştık. Ve en nihayetinde, maalesef olmadı, olamadı, olduramadık." dedi.

"SEÇİMLERE AYRI AYRI GİRELİM"

Diğer yandan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçime ilişkin yol haritasını duyurdu. Seçime kendi kadrolarıyla gireceklerini açıklayan Akşener, "Tüm siyasi partilere açık ve net çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin her birimiz ayrı ayrı seçimlere girelim." dedi.

BİR GÜNDE ÇARK ETTİ

Bu mesajla CHP ile ittifakı sonlandıracağı ima eden Akşener açıklamasından bir gün sonra ise "Bazı yerlerde bazı anlaşmalar yerelde olabilir. Onları henüz konuşmuş değiliz" diyerek yeni ittifaka göz kırptı.

İZMİR'DE ÜMİT ÖZLALE GÜNDEMDE

Diğer yandan İYİ Parti'nin hangi ilden kimi aday göstereceği merak edilirken İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı, İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin İzmir için adaylığı konuşuluyor.

TUNÇ SOYER'DEN REST

İzmir'de Ümit Özlale isminin gündeme gelmesi CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i rahatsız ederken, Soyer'den konuya ilişkin açıklama geldi.

Soyer adeta Özlale isminin gündeme gelmesi sonrasında İYİ Parti'ye rest çekerken "Genel seçimlerde olduğu gibi bir ittifak arayışının olduğunu düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

"İYİ PARTİ'NİN DURUŞU NET OLARAK OLUMSUZ"

İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale daha önce yaptığı açıklamada "Yeniden bir 6'lı masa süreci yaşatılmak istenirse İYİ Parti'nin duruşu net olarak olumsuz olacaktır." diyerek ittifaka kapıları kapatmıştı.

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