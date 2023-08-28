Tunç Soyer'den İYİ Parti'ye Ümit Özlale resti: Yerel seçimlerde bir ittifak arayışı olduğunu düşünmüyorum
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yaptığı açıklamada Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda nefsine yenildiğini ifade ederken yerel seçimlerde tüm illerde ayrı adaylarla seçime gireceklerini yönelik sinyaller verdi. Bu gelişmeler yaşanırken İYİ Parti'nin İzmir'de CHP'li Tunç Soyer'i desteklemeyeceği ve onun yerine Ümit Özlale'nin İYİ Parti'nin İzmir adayı olacağı kulislerde konuşulmaya başlandı. İYİ Parti'nin bu hamlesi sonrası bugün açıklamalarda bulunan Tunç Soyer adeta İYİ Parti'ye rest çekerken "Genel seçimlerde olduğu gibi bir ittifak arayışının olduğunu düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener seçimlerde yaşanan ağır mağlubiyet sonrası yaptığı konuşmada Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle hedef alırken yerel seçimlere ayrı adayla gireceklerinin sinyalini verdi.
"NEFSİNİN ESİRİ OLANLARLA UĞRAŞTIK"
Yeni bir yola çıkmak için hazır olduklarını söyleyen Akşener Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik "Nefsinin esiri olanlarla uğraştık" ifadelerini kullandı. Akşener ayrıca "Koltuğundan başka hiçbir şeyi düşünmeyenlerle uğraştık. Ve en nihayetinde, maalesef olmadı, olamadı, olduramadık." dedi.
"SEÇİMLERE AYRI AYRI GİRELİM"
Diğer yandan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçime ilişkin yol haritasını duyurdu. Seçime kendi kadrolarıyla gireceklerini açıklayan Akşener, "Tüm siyasi partilere açık ve net çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin her birimiz ayrı ayrı seçimlere girelim." dedi.
BİR GÜNDE ÇARK ETTİ
Bu mesajla CHP ile ittifakı sonlandıracağı ima eden Akşener açıklamasından bir gün sonra ise "Bazı yerlerde bazı anlaşmalar yerelde olabilir. Onları henüz konuşmuş değiliz" diyerek yeni ittifaka göz kırptı.
İZMİR'DE ÜMİT ÖZLALE GÜNDEMDE
Diğer yandan İYİ Parti'nin hangi ilden kimi aday göstereceği merak edilirken İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı, İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin İzmir için adaylığı konuşuluyor.
TUNÇ SOYER'DEN REST
İzmir'de Ümit Özlale isminin gündeme gelmesi CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i rahatsız ederken, Soyer'den konuya ilişkin açıklama geldi.
Soyer adeta Özlale isminin gündeme gelmesi sonrasında İYİ Parti'ye rest çekerken "Genel seçimlerde olduğu gibi bir ittifak arayışının olduğunu düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bursluluk sınavı 2022-2023 çıkmış sorular neler? 5,6,7,8,9,10. ve 11.sınıf bursluluk sınav konuları 2023 PDF! 2023 İlköğretim ve Ortaöğretim...
- 1 milyona 2. EYT piyangosu vuracak! Tarih belli oldu, SSK ile Bağ-Kur farkı kalkıyor! 9000'den 7200'e prim + gün şartı...
- Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman 2023? Bekçi alımı başvuru takvimi belli oldu mu?
- Emekli %33 kök zam tablosu oluştu! 7'den 77'ye SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı için Ocak resmi çizildi! Seyyanen zam, 6 aylık enflasyon farkı...
- Topraktan altın fışkırdı! Tarihe ışık tutan keşif! Duvarın içinden tam tamına...
- Ağustos ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? TÜİK Ağustos ayı enflasyon oranları ayın kaçında açıklanır?
- KYK borcu olan öğrenciler için son fırsat! Süre 31’ine kadar uzatıldı! İnteraktif Vergi Dairesi ödeme ve başvuru ekranı
- Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı? 28 Ağustos Pazartesi Kabine Toplantısı bugün var mı, saat kaçta? Kabine gündem konuları...
- e-Devlet'e neden giremiyorum, bir sorun mu var? Hata kodu, bu sayfaya erişiminiz engellenmiştir ne demek? 28 Ağustos Pazartesi e-Devlet giriş...
- ALES/2 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, kaç yıl geçerli? ÖSYM ALES sonuç sorgulama...
- GSB personel alımı başvuru ekranı! GSB iş başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? 11.455 sözleşmeli personel alımı yapılacak!
- Bankalar sıraya girdi, emeklilere 10.000 TL ek ödeme verilecek! O tarihte bitiyor! SSK, Bağkur 7.500 TL ve üstü maaş alanlar...