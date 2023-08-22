Tuz Gölü’nde TEKNOFEST rüzgarı! Bakan Kacır ve Selçuk Bayraktar A Haber’de

İşte o açıklamalardan satır başları;

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır: Yine bir TEKNOFEST mevsimindeyiz. Anadolu'nun orta yerinde Tuz Gölü'nün kıyısında Türk gençlerinin geliştirdiği roketleri gökyüzüyle buluşturmalarına şahitlik ediyoruz. Aksaray'dayız Valimiz de bizimle birlikte.

KATLANARAK ARTAN BİR İLGİ VAR

TEKNOFEST'in 6'ıncı yılı. Yıldan yıla muazzam bir ilgi var. Katlanarak artan bir ilgi var. 2018'de 14 teknoloji yarışmasına 20 bin gencimiz katılmıştı. 2023'te 41 teknoloji yarışmasına 1 milyon gencimiz katılıyor. 2018 roket yarışmalarına 156 takım başvurmuştu bu yıl yarıdan fazlası lise takımı olmak üzere bin 98 takım roket yarışmasına başvurdu.

Bu dünyada eşi benzeri olmayan bir etkinlik. Türk gençliğinin Sayın Cumhurbaşkanımızın tarifiyle TEKNOFEST kuşağının Milli Teknoloji Hamlesi'ne ne kadar güçlü şekilde sahip çıktığını da gösteriyor.