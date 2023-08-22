Tuz Gölü'nde TEKNOFEST rüzgarı! Bakan Kacır ve Selçuk Bayraktar A Haber'de
Tuz Gölü'nde roket yarışması düzenleniyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu'nun sorularını yanıtladı.
Aksaray'da TEKNOFEST rüzgarı esiyor. Tuz Gölü'nde roket yarışması final etabı yapılıyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu'nun sorularını yanıtladı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır: Yine bir TEKNOFEST mevsimindeyiz. Anadolu'nun orta yerinde Tuz Gölü'nün kıyısında Türk gençlerinin geliştirdiği roketleri gökyüzüyle buluşturmalarına şahitlik ediyoruz. Aksaray'dayız Valimiz de bizimle birlikte.
KATLANARAK ARTAN BİR İLGİ VAR
TEKNOFEST'in 6'ıncı yılı. Yıldan yıla muazzam bir ilgi var. Katlanarak artan bir ilgi var. 2018'de 14 teknoloji yarışmasına 20 bin gencimiz katılmıştı. 2023'te 41 teknoloji yarışmasına 1 milyon gencimiz katılıyor. 2018 roket yarışmalarına 156 takım başvurmuştu bu yıl yarıdan fazlası lise takımı olmak üzere bin 98 takım roket yarışmasına başvurdu.
Bu dünyada eşi benzeri olmayan bir etkinlik. Türk gençliğinin Sayın Cumhurbaşkanımızın tarifiyle TEKNOFEST kuşağının Milli Teknoloji Hamlesi'ne ne kadar güçlü şekilde sahip çıktığını da gösteriyor.
Savunma sanayiindeki başarı hikayemiz insansız hava araçlarında, roket sistemlerinde kara araçlarında ve hatta uzay sistemlerinde Türkiye'nin elde ettiği başarılar Türk gençliğinin ilham kaynağı oldu.
Şimdi önümüzdeki dönemde uzay teknolojilerinde daha büyük adımlar atacağız roket teknolojilerinde daha büyük adımlar atacağız. İnşallah Milli Uzay Programı'mız kapsamında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Ay misyonunu gerçekleştireceğiz. Bütün bu süreçte insan kaynağımız özellikle gençlerimizin öncülüğünde gerçekleşecek projeler en önemli unsur olacak.
TÜRKSAT 6A'YI UZAY'A GÖNDERECEĞİZ
İMECE'yi Uzay'la buluşturduk birkaç ay önce milli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A'yı Uzay'a göndermeye hazırlanıyoruz. İlk Türk Uzay yolcularımız birkaç ay sonra Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidecek.
Kendi milli roket motorlarımızla Ay'a erişimi inşallah sağlayacağız.
"GENÇLER HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRİYOR"
TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar: Roket yarışmasında gençler belki birkaç yüzyıldır kıramadığımız engelleri hayallerimizi tutup aşağıya çeken unsurları azimleriyle gayretleriyle birkaç saniye içinde gökyüzüne ateşledikleri roketleriyle kırıyorlar. Tüm dünyaya sen de yapabilirsin diyorlar. Dünyanın en iyisini en iddialısını yapabiliriz diye yapabiliriz diye haykırıyorlar biz buna şahit oluyoruz.
Dünyanın en iyi SİHA'larını yaptığımızı artık bütün dünya kabul ediyor. Türk orduları nasıl SİHA'larla kazanılan ilk savaşı kazandıysa Uzay'daki serüvenimizde de inşallah ondan çok daha ötede başarılarla ülkemizi o başarılara taşıyacak bir nesil yetişiyor burada. Biz de gelecekteki kahramanları yerinde görmeye desteklemeye geldik. Her yıl olduğu gibi ben de çok heyecanlandım duygulandım.
İLK UÇUŞUNA GÜN SAYIYOR
BAYRAKTAR TB3 ilk uçuşuna gün sayıyor. Milletimizin duasını almıştı TEKNOFEST'te. KIZILELMA da öyle uçmuştu. İlk uçuşunu Samsun'da TEKNOFEST'te sergilemiştik. İnşallah o da milletimizin duasıyla başarıyla ilk uçuşunu tamamlayacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Türklerin en kıymetli besini! Tıkanan damarları açıyor! Kötü kolesterolü (LDL) düşürmek için...
- Emekli Ocak zammı son dakika güncellendi! Ek zam ile yüzler gülecek! Taban aylık, oransal artış ile en düşük emekli maaşı...
- KPSS şartı yok! MSB en az ilköğretim mezunu 16 bin sözleşmeli personel alımı başladı!
- 4A-4B-4C'liler dikkat! 2 şarta uyanlar 3 emekli maaşı birden alabilecek! En az 11.100 TL...
- TFF Süper Lig maçlarını erteledi mi? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor maçları ne zaman oynanacak?
- Gelinim Mutfakta 22 Ağustos Salı puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...
- AÖL kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı, ne zaman? AÖL kayıt yenileme ücretleri ne kadar, kaç para?
- KYK YURT BAŞVURU 2023-2024 TARİHLERİ | KYK başvuruları ne zaman başlıyor? Ücreti, şartları...
- Canan Karatay'dan yağ yakıcı tarif! Bu şekilde içilmez demeyin! Yağların %50'sini yok ediyor! Şeker yerine 1 kaşık...
- Galatasaray transferde büyük oynuyor! Erden Timur yeni harekata çıktı! Bu kez Sofyan Amrabat...
- 2. Torba Yasa tarihi şekillendi! 100 bin işçiye kadro piyangosu çıktı! Taşeron, belediye şirket, TYP, ücretli öğretmen...
- Emeklilik tarihini 6 yıl öne çekecek formül netleşti! 5.400 günden 4.500 güne emeklilik fırsatı! 1999 - 2000 - 2008 sonrası staj ve çıraklık...