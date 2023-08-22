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Arsa-tarla satışında rekor! Satışlarda konut dışı gayrimenkulün payı ilk kez yüzde 58,3'e ulaştı

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Giriş Tarihi: 22.08.2023 Güncelleme Tarihi: 22.08.2023
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Arsa-tarla satışında rekor! Satışlarda konut dışı gayrimenkulün payı ilk kez yüzde 58,3’e ulaştı

Türkiye genelinde büyük çoğunluğunu arsa ve tarlaların oluşturduğu konut dışı gayrimenkul satışları ocak-temmuz döneminde rekor kırdı. Gelişmeleri A Para muhabiri Ahmet Tunahan Şimşek’in konuğu olan gayrimenkul yatırım uzmanı Aslı Orhan Demirel değerlendirdi.

Türkiye genelinde büyük çoğunluğunu arsa ve tarlaların oluşturduğu konut dışı gayrimenkul satışları ocak-temmuz döneminde 942 bin 485 adetle rekor kırdı. Toplam satışlar içerisinde konut dışı gayrimenkulün payı ilk kez yüzde 58,3'e ulaştı. Söz konusu oran son 10 yılda yüzde 44,07 ile yüzde 54,07 arasında değişmişti.

Peki arsa-tarla yatırım ne anlama geliyor? Vatandaşlar neden arsa ve tarlaya yöneldi? Gelişmeleri A Para muhabiri Ahmet Tunahan Şimşek'in konuğu olan gayrimenkul yatırım uzmanı Aslı Orhan Demirel değerlendirdi.

Aslı Orhan Demirel'in öne çıkan sözleri:

"Bu bizim beklediğimiz gelişmeydi. Bu yılın son çeyreğinde de devam edeceğini düşünüyoruz. Aslında bunun sebepleri de çok açık. Şu anda krediye ulaşmanın zorluğu, insanların ihtiyaçlarının artık tamamen değişmesi bunda etkili oluyor. İnsanlar artık daha çok müstakil yaşamlara kavuşmak istiyorlar. Önce pandemi akabinde depremin yaşanması bu kararlarda etkili oluyor.

İstanbul'da müstakil bir yaşama kavuşmak mümkün değil. Bundan dolayı İstanbul çevrelerine talep artmaya başladı. İnsanlar önce bir arsa alma planı yapıyor ardından birikim yaparak buraya bir ev yapma hayali kuruyor. Yatırım olarak da baktığımızda son 3 yıllık süreçte vatandaşlar arsaya yatırdığı paranın enflasyondan ve dövizden daha iyi karşılığını aldılar. Bu yatırımcının hem parasını koruduğu hem de mutlu eden bir yol oldu.

Biz taleplerin devam etmesini bekliyoruz. Hem ekonomik durum hem de ihtiyaçlar bunu bize net şekilde gösteriyor. İnsanlar yaptıkları yatırımın karşılığını fazlasıyla alıyorlar. Vatandaşlar burada bir yatırım yaparken almak istediklerin yerin resmi kurumlardan teyitlerini yapsınlar. Vatandaşlar ne aldıklarını çok iyi bilsin tarla ve arsa ayrımı iyi yapılmalı. Bunu resmi birimlerden teyit ederek yapsınlar."

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