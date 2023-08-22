Arsa-tarla satışında rekor! Satışlarda konut dışı gayrimenkulün payı ilk kez yüzde 58,3’e ulaştı

İstanbul'da müstakil bir yaşama kavuşmak mümkün değil. Bundan dolayı İstanbul çevrelerine talep artmaya başladı. İnsanlar önce bir arsa alma planı yapıyor ardından birikim yaparak buraya bir ev yapma hayali kuruyor. Yatırım olarak da baktığımızda son 3 yıllık süreçte vatandaşlar arsaya yatırdığı paranın enflasyondan ve dövizden daha iyi karşılığını aldılar. Bu yatırımcının hem parasını koruduğu hem de mutlu eden bir yol oldu.