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TEKNOFEST Ankara'da milyonları buluşturacak

Sadece Türkiye'nin değil dünyanın en büyük uzay, havacılık, bilim ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST, Ankara'da 30 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılında Başkent Ankara'da düzenlenecek. Dev organizasyonda "Sen Geleceksin" sloganıyla yeni bir katılım rekoru beklenirken, tam bağımsız Türkiye için "Milli Teknoloji Hamlesi" vizyonuyla milyonları bir araya getiren TEKNOFEST, Ankara'nın ardından da İzmir'de coşkuyu ve heyecanı yine göklere taşıyacak.

Giriş Tarihi: 21.08.2023 08:48
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TEKNOFEST Ankara’da milyonları buluşturacak

Daha önce sürekli İstanbul'da düzenlenen dünyanın en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST, Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'de düzenlenerek bir ilke imza atılmıştı. Geçtiğimiz Nisan ve Mayıs aylarında ise İstanbul'da düzenlenen teknoloji festivaline 2,5 milyondan fazla kişi katılmıştı. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılında TEKNOFEST İstanbul'dan sonra yolculuğuna Ankara ve İzmir ile devam edecek. Cumhuriyetin 100. yılında Türkiye'nin üç büyük şehrinde gerçekleştirilmesi planlanan festivalin ikinci durağı başkent Ankara olacak. Festival Ankara'da 30 Ağustos-3 Eylül, İzmir'de ise 27 Eylül-1 Ekim'de düzenlenecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TEKNOFEST Ankara’da milyonları buluşturacak

HEYECAN GÖKLERE TAŞINACAK
Tam bağımsız bir Türkiye için "Milli Teknoloji Hamlesi" vizyonuyla milyonları bir araya getiren TEKNOFEST, Ankara ve İzmir'de coşkuyu ve heyecanı yine göklere taşıyacak.

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TEKNOFEST Ankara’da milyonları buluşturacak

Her iki kentte de teknoloji yarışmaları, girişim programı, hava gösterileri, ödül törenleri, sahne senin etkinliği, bilim şovları, eğitici atölyeler, sergiler, sahne oyunları, çocuklara yaşatılan özel uçuş deneyimleri ve birbirinden güzel etkinlikleriyle ziyaretçilere bilim, teknoloji ve uzayla dolu bir serüven yaşatacak. Festival, Ankara'da Etimesgut Havalimanı'nda, İzmir'de ise Çiğli Havalimanı'nda düzenlenecek.

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TEKNOFEST Ankara’da milyonları buluşturacak

YENİ REKORLARA İMZA ATILMASI HEDEFLENİYOR
Düzenlenmeye başladığı 2018'den bu yana her sene katılımcı açısından kendi rekorunu kıran TEKNOFEST, Ankara ve İzmir'de "sen geleceksin" sloganıyla yeni katılımcı rekorlarına imza atmaya hazırlanıyor. Teknoloji geliştiren bir Türkiye için ülkenin milli teknoloji ekosisteminde kritik rol oynayan bakanlıkların, başkanlıkların, kamu ve özel sektör kuruluşlarının, akademik kurumların ve medya şirketlerinin de aralarında bulunduğu 117 kurumla gerçekleştirilen TEKNOFEST 2023 İstanbul'da bu yıl 130 katılımcı ve 19 sponsor firma yer aldı.

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TEKNOFEST Ankara’da milyonları buluşturacak

Milli teknoloji üretme ve geliştirme alanlarında çalışan binlerce gencin projesine destek olmak için festival kapsamında düzenlenen teknoloji yarışmaları 41 ana yarışma ve 102 farklı kategoride düzenlendi.