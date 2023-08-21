TEKNOFEST Ankara'da milyonları buluşturacak

Sadece Türkiye'nin değil dünyanın en büyük uzay, havacılık, bilim ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST, Ankara'da 30 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılında Başkent Ankara'da düzenlenecek. Dev organizasyonda "Sen Geleceksin" sloganıyla yeni bir katılım rekoru beklenirken, tam bağımsız Türkiye için "Milli Teknoloji Hamlesi" vizyonuyla milyonları bir araya getiren TEKNOFEST, Ankara'nın ardından da İzmir'de coşkuyu ve heyecanı yine göklere taşıyacak.

Giriş Tarihi: 21.08.2023 08:48 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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