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Haberler Galeri Milli Emlak yeni ilanı yayınladı! 15.000 TL'ye arsa sahibi olabilirsiniz! İşte başvuru şartları...

Milli Emlak yeni ilanı yayınladı! 15.000 TL'ye arsa sahibi olabilirsiniz! İşte başvuru şartları...

Arsa almak isteyenlere müjde! Fiyatlar 15.000 TL'den başlıyor! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü, vatandaşlara yönelik önemli bir adım atıyor. Resmi internet adresi üzerinden yapılan son dakika açıklamalarına göre, birçok şehirde uygun fiyatlarla hatta oldukça ekonomik koşullarda arsa satışı gerçekleştirileceği duyuruldu. İşte, başvuru şartları...

Giriş Tarihi: 10.08.2023 11:21 Güncelleme Tarihi: 10.08.2023 11:21
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Milli Emlak yeni ilanı yayınladı! 15.000 TL’ye arsa sahibi olabilirsiniz! İşte başvuru şartları...

Milli Emlak, 15 bin TL'den başlayan fiyatlarla arsa satışını başlattı! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilanlar ilgiyle takip ediliyor. Son yayınlanan ilanda birçok şehirde uygun fiyatlara, hatta oldukça ucuz fiyatlara arsa satışı yapıldığı görülüyor. İşte, haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Milli Emlak yeni ilanı yayınladı! 15.000 TL’ye arsa sahibi olabilirsiniz! İşte başvuru şartları...

Milli Emlak Genel Müdürlüğü resmi internet adresi üzerinden yayınlanan ilanlara baktığımızda toplamda 692 arsa satışının yapıldığı görülüyor.

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Milli Emlak yeni ilanı yayınladı! 15.000 TL’ye arsa sahibi olabilirsiniz! İşte başvuru şartları...

Bazı satılık ilanlar şu şekilde;

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Milli Emlak yeni ilanı yayınladı! 15.000 TL’ye arsa sahibi olabilirsiniz! İşte başvuru şartları...

Konya

Tahmin Edilen İhale Bedeli ₺91.000,00
Teminat Bedeli ₺27.300,00
Uygun Yüzölçümü 1.061,00 m²
İhale Tarihi 21/08/2023
İhale Saati 10:00
İhale Yeri -
İletişim Adresi https://konya.csb.gov.tr/
Telefon (332) 224 56 00

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Milli Emlak yeni ilanı yayınladı! 15.000 TL’ye arsa sahibi olabilirsiniz! İşte başvuru şartları...

Kastamonu

Satış Bilgileri
Tahmin Edilen İhale Bedeli ₺116.000,00
Teminat Bedeli ₺29.000,00
Uygun Yüzölçümü 747,93 m²
İhale Tarihi 15/08/2023
İhale Saati 09:30
İhale Yeri -
İletişim Adresi https://kastamonu.csb.gov.tr/
Telefon (366) 214 10 59 / 214 95 64