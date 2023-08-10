Milli Emlak yeni ilanı yayınladı! 15.000 TL'ye arsa sahibi olabilirsiniz! İşte başvuru şartları...

Arsa almak isteyenlere müjde! Fiyatlar 15.000 TL'den başlıyor! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü, vatandaşlara yönelik önemli bir adım atıyor. Resmi internet adresi üzerinden yapılan son dakika açıklamalarına göre, birçok şehirde uygun fiyatlarla hatta oldukça ekonomik koşullarda arsa satışı gerçekleştirileceği duyuruldu. İşte, başvuru şartları...