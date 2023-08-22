ABD neden "Belarus'u terk edin" dedi? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi
ABD'nin Minsk Büyükelçiliği vatandaşlarına "Belarus'u terk edin" çağrısında bulundu. Nedeni ne? Saldırı riski mi var? Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şuay Nilhan Açıkalın A Haber canlı yayınında değerlendirdi.
ABD, vatandaşlarına Belarus'u "Derhal terk etmeleri" çağrısı yaptı. Peki ABD'nin Belarus çağrısı ne anlama geliyor? Saldırı riski mi var?
Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şuay Nilhan Açıkalın A Haber canlı yayınında değerlendirdi.
İşte o açıklamalardan satır başları; Bu çağrı uzun süredir konuşulan özellikle Belarus'ta konuşlu Wagner askerlerinin Kaliningrad ve çevresinde ortaya çıkan hem Polonya ile hem de bölgedeki gerginlikle ilgili olduğunu söylemek gerek.
Savaşın başında aslında bunun hem Ukrayna'ya bir çağrı yapılmıştı bunun devamında Belarus bekleniyordu ama uzun süre ABD'nin böyle bir çağrısı olmamıştı.
Son dönemde Wagner askerlerinin Belarus'ta konuşlanması hem de sınır bölgesinde yaşanabilecek olası gerginlik beklentisi zannediyoruz ki bu çağrıyı güçlendirdi.
Belarus zaten ilk gününden itibaren Rusya yanlısı tutumunu belli etti. Rusya'nın Belarus'u savaş denklemine katması burada Ukrayna topraklarına veya haritada da görüyorsunuz iki tarafta da NATO üyesi iki ülkeye sınırı var Belarus'un. Herhangi bir çatışma başlatması savaş açması yine çok gerçekçi bir senaryo değil. Dolayısıyla onun yerine Belarus'un toprakları üzerinden Ukrayna'ya genişletilmiş bir saldırı olabilir ki bu konuşulan bir senaryoydu. Ya da Belarus'un içinde konuşlanan Wagner'in kendilerinin bir eylem ya da saldırı gerçekleştirmesi olabilir.
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