ABD neden "Belarus'u terk edin" dedi? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi

Son dönemde Wagner askerlerinin Belarus'ta konuşlanması hem de sınır bölgesinde yaşanabilecek olası gerginlik beklentisi zannediyoruz ki bu çağrıyı güçlendirdi.

Belarus zaten ilk gününden itibaren Rusya yanlısı tutumunu belli etti. Rusya'nın Belarus'u savaş denklemine katması burada Ukrayna topraklarına veya haritada da görüyorsunuz iki tarafta da NATO üyesi iki ülkeye sınırı var Belarus'un. Herhangi bir çatışma başlatması savaş açması yine çok gerçekçi bir senaryo değil. Dolayısıyla onun yerine Belarus'un toprakları üzerinden Ukrayna'ya genişletilmiş bir saldırı olabilir ki bu konuşulan bir senaryoydu. Ya da Belarus'un içinde konuşlanan Wagner'in kendilerinin bir eylem ya da saldırı gerçekleştirmesi olabilir.