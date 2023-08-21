Dedeağaç'taki orman yangını kontrol altına alınamıyor! Yangın Türk köylerine ulaştı
Son dakika haberleri... Yunanistan'ın Dedeağaç kentinde çıkan orman yangınları Türk köylerine kadar ulaştı. Bölgedeki son durumu A Haber muhabiri İlhan Tahsin aktardı.
Yunanistan'ın Dedeağaç ilinde önceki gün çıkan yangın nedeniyle bölgede acil durum ilan edildi. Henüz belirlenemeyen sebeple Dedeağaç'ta önceki gün başlayan yangın nedeniyle Güney Meriç bölgesinde binlerce dönüm çam ormanı kül olurken, 9 ev ve bir kilise tamamen yandı, çok sayıda bina ise hasar gördü.
Yangın, bölgede tarım alanlarına, arı kovanlarına ve besi hayvanlarına ciddi zarar verdi.. Bölgedeki 13 yerleşim birimi tedbir amacıyla boşaltıldı. Feres-Dedeağaç yolu ise güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı. Dedeağaç şehir merkezinde yetkililer, halka, yoğun dumandan etkilenmemeleri için pencerelerini kapatarak evlerinde kalmaları çağrısı yaptı.
Yangın söndürme çalışmalarına katılan 8 itfaiye çalışanı ve bir gönüllü yaralandı. Yaralılar, Dedeağaç Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yunanistan Polis Teşkilatı, Silahlı Kuvvetleri ve gönüllülerin de itfaiye teşkilatına destek verdiği yangın söndürme çalışmaları karadan ve havadan devam ediyor ancak bölgede etkili şiddetli rüzgar söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor. Edirne Valiliği bugün yaptığı açıklama ile İpsala Sınır Kapısı'ndan geçişlerin durdurulmasına karar verildiğini duyurmuştu.
İPSALA GÜMRÜK KAPISI YENİDEN FAALİYETLERİNE BAŞLADI
Ticaret Bakanlığı, Yunanistan'daki yangın nedeniyle faaliyetleri geçici olarak durdurulan İpsala Gümrük Kapısı'nın yeniden hizmet vermeye başladığını duyurdu. Bakanlık, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Yunanistan'ın Dedeağaç kentinde çıkan yangın sebebiyle geçici olarak faaliyetlere ara verilen İpsala Gümrük Kapısı ve Yunanistan tarafında bulunan Kipi Gümrük Kapısı'nın yeniden hizmet vermeye başladığını bildirdi.
Bölgedeki son durumu A Haber muhabiri İlhan Tahsin şöyle aktardı: Biz Dedeağaç'tan Gümülcine'ye geldik. Gümülcine-İskece yolu üzerinde bulunan Türk köylerin şu anda başlayan bir yangın var. Çam ağaçlarının olduğu bölgede kara bir bulut var ve alevler görünüyor. Çam ormanları burada cayır cayır yanıyor.
Bu bölgede tamamen Türk köyleri yer alıyor. Müsellim, Kozlardere, Susur, Çepelli bu köyler şu an tamamen tehdit altında ve alevler Türk köylerine ulaşmış durumda. Kozlardere Köyü'nde bazı Türk vatandaşlarının evlerinin yandığı bilgisi geldi ancak bunu teyit edemedik. Sağlıklı bilgi alamıyoruz çünkü itfaiye erleri ve polisler köylere giriş ve çıkışları tutmuş durumda.
Şu anda biz A Haber ekibi olarak İskeçe'ye giderken yol üstünde yer alan Narlı Köy'ün yanındayız. Buradan alevler net şekilde görünüyor. Bölgede alevlerin yükseldiğine biz canlı olarak şahit oluyoruz. Burada ormanlar cayır cayır yanıyor ancak bizim ümidimiz hiçbir canlıya zarar gelmemesi yönünde.
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