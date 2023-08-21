Dedeağaç’taki orman yangını kontrol altına alınamıyor! Yangın Türk köylerine ulaştı

Bölgedeki son durumu A Haber muhabiri İlhan Tahsin şöyle aktardı: Biz Dedeağaç'tan Gümülcine'ye geldik. Gümülcine-İskece yolu üzerinde bulunan Türk köylerin şu anda başlayan bir yangın var. Çam ağaçlarının olduğu bölgede kara bir bulut var ve alevler görünüyor. Çam ormanları burada cayır cayır yanıyor.