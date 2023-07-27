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Yunan basını yazdı! Dedeağaç Limanı ABD sonrası Fransa'nın da kullanımına açılacak iddiası...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.07.2023 Güncelleme Tarihi: 27.07.2023
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Yunan basını yazdı! Dedeağaç Limanı ABD sonrası Fransa’nın da kullanımına açılacak iddiası...

ABD ordusu tarafından kullanılan Yunanistan'ın Dedeağaç Limanı'nın Fransa ordusu tarafından da kullanıma açılacağı iddia edildi. Yunan basınında yer alan haberlere göre, 8 ay sonra Dedeağaç Limanı'nın Fransız ordusu tarafından kullanılmaya başlanacağı belirtildi. İşte detaylar...

Yunanistan'ın Dedeağaç Limanı'nın, ABD ordusunun ardından Fransız ordusunun da kullanımına açılacağı öne sürüldü.

DEDEAĞAÇ'TA TOPLANTI YAPILDI

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Dedeağaç Liman Müdürü Konstantinos Hacimihail, Fransa Kara Kuvvetleri Stratejik Nakliye ve İkmal Destek Merkezi subaylarıyla Dedeağaç'ta toplantı yaptı.

8 AY SONRA...

Haberlerde, toplantıda, ilk keşif temasından 8 ay sonra Dedeağaç Limanı'nın Fransız ordusu tarafından kullanılmaya başlanacağının görüşüldüğü bilgisi yer aldı.

NE OLMUŞTU?

Yunanistan Parlamentosu, Fransa ile 28 Eylül 2021'de imzalanan Savunma ve Güvenlik Alanlarında İşbirliğine Yönelik Stratejik Ortaklık Anlaşması'nı 8 Ekim 2021'de onaylamıştı.

Tartışmaya neden olan anlaşmanın ikinci maddesi, taraflardan birinin egemenlik alanında silahlı saldırıya uğraması halinde, diğer tarafın yardım etmesini öngörüyor.

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