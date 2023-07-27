Yunan basını yazdı! Dedeağaç Limanı ABD sonrası Fransa’nın da kullanımına açılacak iddiası...

DEDEAĞAÇ'TA TOPLANTI YAPILDI

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Dedeağaç Liman Müdürü Konstantinos Hacimihail, Fransa Kara Kuvvetleri Stratejik Nakliye ve İkmal Destek Merkezi subaylarıyla Dedeağaç'ta toplantı yaptı.