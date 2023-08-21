Farklı senaryoların kilit aktörü: Türkiye
Rusya'nın tahıl anlaşmasına dönüş için talep ettiği şartlara kulak tıkayan Batı, alternatif senaryolara yoğunlaşmış durumda. Dünya medyası çok sayıda iddiayı gündeme taşırken bunların en çarpıcısı İngiliz ve Alman basınında yer aldı. Ukrayna'yı devre dışı bırakmak isteyen Rusya'nın üst düzey görüşmelere başladığını öne süren gazeteler, Türkiye'nin bir kez daha masada olduğuna vurgu yaptı.
Tüm dünyanın gözünü çevirdiği Karadeniz'de yeni bir tahıl anlaşması için nefesler tutulmuş durumda.
Uluslararası toplum anlaşmanın yenilenmemesi haline karşı alternatif senaryolar arıyor.
ABD merkezli Wall Street Journal, geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray'ın farklı seçeneklere ilişkin Türkiye ile görüştüğünü yazmıştı.
RUSYA'NIN "KARADENİZ PLANI" İNGİLİZ BASININDA
Dünya basınında büyük ses getiren haberin ardından İngiltere medyası da Rusya'nın planını gündeme taşıdı.
"UKRAYNA'SIZ TAHIL ANLAŞMASI MASADA"
İngiliz Telegraph Gazetesi, okuyucularının karşısına "Üst düzey Rus yetkili, Ukrayna'yı dışlayacak Karadeniz tahıl anlaşması görüşmelerinde" başlığı ile çıktı.
Haberde, "Rusya'nın Tataristan Bölgesi Başkanı, Afrika'ya tahıl ihracatını hızlandıracak yeni bir anlaşma için Katar ve Türkiye ile görüşüyor" ifadesi kullanıldı.
Görüşmeleri yürüttüğü öne sürülen Rustam Minnikhanov'un, savaşın başından bu yana AB'yi ziyaret eden en üst düzey Rus yetkili olduğuna vurgu yapıldı.
THE TELEGRAPH
- Rus yetkili, Ukrayna'yı dışlayan olası yeni bir Karadeniz tahıl anlaşması için Macaristan'da görüşmeler yapıyor. Rusya'nın Tataristan bölgesinin başkanı Rustam Minnikhanov, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini destekliyor ve AB tarafından olmasa da ABD tarafından yaptırıma tabi tutuluyor.
"RUSYA - TÜRKİYE - KATAR ANLAŞMA HAZIRLIĞINDA"
Kritik gelişme Alman Bild gazetesinin de gündeminde yer aldı.
Adı açıklanmayan Rus kaynaklara dayandırılan yazıda üç ülke arasında Karadeniz girişiminin yerini alacak olası istişarelere değinildi.
"Katar, Rusya ve Türkiye, yeni bir tahıl ihracatı anlaşması için hazırlanıyor" ifadesine yer verildi.
Tahıl koridoru anlaşması, Türkiye ve BM arabuluculuğunda 27 Temmuz 2022'de imzalanmıştı.
BM, Türkiye, Rusya ve Ukrayna'dan heyetlerin denetimiyle İstanbul Boğazı'ndan geçen binden fazla gemi, 33 milyon ton tahılı ihtiyaç sahiplerine ulaştırmıştı.
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