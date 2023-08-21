Farklı senaryoların kilit aktörü: Türkiye

Görüşmeleri yürüttüğü öne sürülen Rustam Minnikhanov'un, savaşın başından bu yana AB'yi ziyaret eden en üst düzey Rus yetkili olduğuna vurgu yapıldı.

THE TELEGRAPH

- Rus yetkili, Ukrayna'yı dışlayan olası yeni bir Karadeniz tahıl anlaşması için Macaristan'da görüşmeler yapıyor. Rusya'nın Tataristan bölgesinin başkanı Rustam Minnikhanov, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini destekliyor ve AB tarafından olmasa da ABD tarafından yaptırıma tabi tutuluyor.