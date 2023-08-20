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Yunanistan'ın Dedeağaç ilinde yangın! Türkiye’den İpsala Sınır Kapısı açıklaması

Yunanistan'ın Dedeağaç ilinde 19 Ağustos'ta çıkan yangınlardan dolayı İpsala Sınır Kapısı ile bağlantılı tüm yollar trafiğe kapatılırken, ülkedeki Egnatia otobanı bir süre hizmet dışı kaldı ve ülkede acil durum ilan edildi. Türk Ticaret Bakanlığınca, Yunanistan'daki yangın nedeniyle geçişlere kapatılan İpsala Gümrük Kapısı'nı kullanmak isteyenlere uyarıda bulunularak, "Pazarkule, Kapıkule, Hamzabeyli ve Dereköy gümrük kapılarımızda artacağı öngörülen giriş ve çıkış talepleri için Bakanlığımızca ilave tedbirler alınmıştı." ifadesi kullanıldı.

Giriş Tarihi: 20.08.2023 21:47 Güncelleme Tarihi: 20.08.2023 22:11
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Yunanistan’ın Dedeağaç ilinde yangın! Türkiye’den İpsala Sınır Kapısı açıklaması

Batı Trakya'nın Dedeağaç bölgesinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın bölgede yayılmaya devam ediyor.

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Yunanistan’ın Dedeağaç ilinde yangın! Türkiye’den İpsala Sınır Kapısı açıklaması

Dedeağaç'taki büyük orman yangını nedeniyle Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda belirtildiği üzere, acil durumlarla başa çıkma ve olayın sonuçlarını yönetme konusunda ilgili kurumların çalışmalarına yardımcı olmak üzere, 19 Ağustos Cumartesi günü çıkan yangından etkilenen Evros Bölge Birimi Dedeağaç Belediyesi'ne ait alanlar için harita ve veri üretmek amacıyla Avrupa Birliği'nin Kopernik uydu sistemi devreye alınacak.

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Yunanistan’ın Dedeağaç ilinde yangın! Türkiye’den İpsala Sınır Kapısı açıklaması

Bölgede yangının rüzgarın etkisiyle ilerlemesinden dolayı hayatı olumsuz etkileniyor.

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Yunanistan’ın Dedeağaç ilinde yangın! Türkiye’den İpsala Sınır Kapısı açıklaması

Karaçam ormanlarının yoğun olduğu bölgede alevler hızla ilerlerken 12 köyde yaşayan insanların otobüsler ile tahliyesine devam ediliyor.

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Yunanistan’ın Dedeağaç ilinde yangın! Türkiye’den İpsala Sınır Kapısı açıklaması

İtfaiye ekipleri, 10 araç, 2 uçak, 1 helikopter ve 34 itfaiye eri yangını söndürmek için çalıştığı, bölge çiftçisinin ise traktörleriyle yangınının ilerlememesi için söndürme çalışmalarına yardım ettiği bildirildi.