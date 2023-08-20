Yunanistan’ın Dedeağaç ilinde yangın! Türkiye’den İpsala Sınır Kapısı açıklaması

Dedeağaç'taki büyük orman yangını nedeniyle Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda belirtildiği üzere, acil durumlarla başa çıkma ve olayın sonuçlarını yönetme konusunda ilgili kurumların çalışmalarına yardımcı olmak üzere, 19 Ağustos Cumartesi günü çıkan yangından etkilenen Evros Bölge Birimi Dedeağaç Belediyesi'ne ait alanlar için harita ve veri üretmek amacıyla Avrupa Birliği'nin Kopernik uydu sistemi devreye alınacak.