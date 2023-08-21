21 Ağustos 2023, Pazartesi
2000 sonrasına emeklilik yolda! SSK, Bağkur için 3600 gün prim şartı sil baştan tazelendi! Kadın/ Erkek/ Memur 50-55 yaşa kadar...
EYT (Erken Emeklilik Talebi) konusundaki beklentileri karşılamak amacıyla yeni bir imkan gündemde. Kısmi emeklilik, EYT yasasındaki yaş şartının esnetilmesi veya kaldırılması yoluyla değerlendirilen bir alternatif olarak öne çıkıyor. Peki kısmi emeklilik nedir ve kimler kısmi emeklilik hakkına sahip?
Giriş Tarihi: 21.08.2023 18:10
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