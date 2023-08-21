2000 sonrasına emeklilik yolda! SSK, Bağkur için 3600 gün prim şartı sil baştan tazelendi! Kadın/ Erkek/ Memur 50-55 yaşa kadar...

EYT yasasından yararlanamayanlar yani 8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olanlar için bir kademeli yaş şartıyla emeklilik masaya geldi. Yaş şartının esnetilmesi ve kaldırılması aynı EYT yasasındaki gibi yaş şartının tamamen kaldırılması ile kısmi emeklilik sağlanabilecek.