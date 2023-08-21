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Haberler Galeri 2000 sonrasına emeklilik yolda! SSK, Bağkur için 3600 gün prim şartı sil baştan tazelendi! Kadın/ Erkek/ Memur 50-55 yaşa kadar...

2000 sonrasına emeklilik yolda! SSK, Bağkur için 3600 gün prim şartı sil baştan tazelendi! Kadın/ Erkek/ Memur 50-55 yaşa kadar...

EYT (Erken Emeklilik Talebi) konusundaki beklentileri karşılamak amacıyla yeni bir imkan gündemde. Kısmi emeklilik, EYT yasasındaki yaş şartının esnetilmesi veya kaldırılması yoluyla değerlendirilen bir alternatif olarak öne çıkıyor. Peki kısmi emeklilik nedir ve kimler kısmi emeklilik hakkına sahip?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.08.2023 18:10
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2000 sonrasına emeklilik yolda! SSK, Bağkur için 3600 gün prim şartı sil baştan tazelendi! Kadın/ Erkek/ Memur 50-55 yaşa kadar...

EYT (Erken Emeklilik Talebi) konusundaki beklentileri karşılamak amacıyla yeni bir imkan gündemde. Kısmi emeklilik, EYT yasasındaki yaş şartının esnetilmesi veya kaldırılması yoluyla değerlendirilen bir alternatif olarak öne çıkıyor. Peki kısmi emeklilik nedir ve kimler kısmi emeklilik hakkına sahip?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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  • 24
2000 sonrasına emeklilik yolda! SSK, Bağkur için 3600 gün prim şartı sil baştan tazelendi! Kadın/ Erkek/ Memur 50-55 yaşa kadar...

EYT düzenlemesinin yasalaşmasıyla birlikte milyonlarca çalışana emeklilik yolu açıldı.

Ancak kimileri EYT'yi az farkla kaçırdı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesini az farkla kaçıranlara 'kısmı emeklilik formülü' geliyor.

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2000 sonrasına emeklilik yolda! SSK, Bağkur için 3600 gün prim şartı sil baştan tazelendi! Kadın/ Erkek/ Memur 50-55 yaşa kadar...

EYT yasasından yararlanamayanlar yani 8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olanlar için bir kademeli yaş şartıyla emeklilik masaya geldi. Yaş şartının esnetilmesi ve kaldırılması aynı EYT yasasındaki gibi yaş şartının tamamen kaldırılması ile kısmi emeklilik sağlanabilecek.

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2000 sonrasına emeklilik yolda! SSK, Bağkur için 3600 gün prim şartı sil baştan tazelendi! Kadın/ Erkek/ Memur 50-55 yaşa kadar...

KISMİ EMEKLİLİK BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Türkiye'de uygulanan mevcut yasalara göre çalışma hayatında 15 yılı dolduran ve 3.600 prim gününü tamamlayan vatandaşların kısmi emeklilik şansından yararlanması sağlanıyor.

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2000 sonrasına emeklilik yolda! SSK, Bağkur için 3600 gün prim şartı sil baştan tazelendi! Kadın/ Erkek/ Memur 50-55 yaşa kadar...

Bu kapsamda kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 yaş şartı aranıyor. Ancak yaş aralığı sigorta başlangıcının 2000'den önce veya sonra olmasına göre değişiyor.