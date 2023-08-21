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Başkan Erdoğan'dan ekonomi mesajları! Emeklilere güzel haber! Dikkat çeken "tek haneli enflasyon" vurgusu

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.08.2023 Güncelleme Tarihi: 21.08.2023
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Başkan Erdoğan’dan ekonomi mesajları! Emeklilere güzel haber! Dikkat çeken tek haneli enflasyon vurgusu

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan Macaristan ziyareti sonrası uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, ekonominin genel gidişatı hakkında yaptığı açıklamada "tek haneli enflasyon" mesajı verirken, emekliler için de müjdeli bir haber verdi. Kamuoyunda emeklilere yapılan zammın "yetersiz" olduğu sorusu üzerine Başkan Erdoğan "Emeklilerle ilgili de ayrıca Bakanlığımız çalışmalarını sürdürüyor. Memurlarımıza bu zamanlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Macaristan ziyareti dönüşünde gazetecilerle gerçekleştirdiği söyleşi:

SORU: Son Kabine toplantısından sonra önemli bir açıklama yaptınız. 'Ekonomik zorlukları göz ardı etmiyoruz, dillendirilen serzenişlerini de çok yakından takip ediyoruz. Biz başkaları gibi şikayetler karşısında millete parmak sallayanlardan olmadık. Bizim görevimiz, eleştirilen hususları en aza indirip vatandaşımızı memnun etmek' şeklinde. Bu serzenişler başlığı altında size hangi kanallardan ne tür serzenişler geliyor? Özellikle Ocak 2024 itibarıyla bilhassa dar ve sabit gelirlilere ne tür mesajınız olacak?

EMEKLİLERE MÜJDE: BAKANLIK ÇALIŞMAYI SÜRDÜRÜYOR
Şu anda memurlarla ilgili çalışmayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız yetkili sendikalarla sürdürüyor. Bu ay sonuna kadar da devam edecek. Nitekim birinci, ikinci, açıklamalar Bakanım tarafından yapıldı.

Emeklilerle ilgili de ayrıca Bakanlığımız çalışmalarını sürdürüyor. Memurlarımıza bu zamanlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız.

Her fırsatta vatandaşlarımızla bir araya gelmeye özen gösteriyorum. Resmi programımızın izin verdiği ölçüde şehirlerimizde ev ziyaretleri gerçekleştiriyorum. Deprem bölgesindeki insanlarımızla her zaman görüşüyoruz, 6 Şubat'tan bu yana muhabbetimizi hiç kesmedik. Tüm bunların yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde icra ettiğimiz programlarımızda toplumun tüm kesimleriyle bir araya gelmeye özen gösteriyorum. Partimizin yetkili organları da vatandaşlarımızın nabzını tutuyor. Biz seçimden seçime vatandaşın ayağına gidenlerden hiç olmadık. Partideki yönetici arkadaşlarımız her zaman için vatandaşlarımızla bir arada.

DİKKAT ÇEKEN EKONOMİ MESAJI: ENFLASYON TEK HANEYE DÜŞECEK
Yaşanılan ekonomik sıkıntıların, zorlukların farkındayız. Görüştüğüm vatandaşlarımızdan yaşadıkları sorunları, sıkıntıları dinliyorum. Hayata geçirdiğimiz tedbirleri anlattıkça, gelecek günlerin daha güzel olacağına olan inançları artıyor. Vatandaşlarımız gönüllerini ferah tutsunlar, ekonomi kadrolarımız işinin ehli. Türkiye'de enflasyonu tek haneye düşüren bir iktidar olarak, enflasyonu yine tek haneye AK Parti kadrolarının düşüreceğine inansınlar.

Başkan Erdoğan’dan emekliye “ek zam” mesajı BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EMEKLİYE "EK ZAM" MESAJI

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