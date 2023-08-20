Zoom üzerinden Kılıçdaroğlu’na karşı darbe toplantısına katılan Bülent Tezcan: Bizim dışımızda da bir araya gelenler var

BÜLENT TEZCAN: BAŞKA TOPLANTILAR DA YAPILIYOR

Ancak Zoom toplantısı ve Bay Kemal'e karşı yapılan ihanet gündemdeki sıcaklığı korurken toplantıya katılan Bülent Tezcan'dan toplantıya ilişkin bir açıklama geldi.

Tezcan "Onlar bu değişim ihtiyacını gören ve bununla ilgili sorumluluk duygusuyla bir araya gelip konuşan, sohbet eden, tartışan arkadaşlar. Bizim dışımızda da tartışanlar bir araya gelenler var." ifadelerini kullandı.