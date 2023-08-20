İstanbullu Kız Kulesi'ne hasret kaldı! İşte CHP'li İBB'nin bitmeyen çalışması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından bir türlü bitirilemeyen Kuzguncuk ve Salacak yürüyüş yolları projesinin son halini drone'la görüntülendi. İstanbul Boğazı'nın en güzel manzaralarından birine ev sahipliği yapan bölgenin demir perdelerle çevrelenmesi sonucu yerli ve yabancı turistler manzaranın keyfinden mahrum kalıyor.

Giriş Tarihi: 20.08.2023 11:08 Güncelleme Tarihi: 20.08.2023 11:08 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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