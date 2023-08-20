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İstanbullu Kız Kulesi'ne hasret kaldı! İşte CHP'li İBB'nin bitmeyen çalışması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından bir türlü bitirilemeyen Kuzguncuk ve Salacak yürüyüş yolları projesinin son halini drone'la görüntülendi. İstanbul Boğazı'nın en güzel manzaralarından birine ev sahipliği yapan bölgenin demir perdelerle çevrelenmesi sonucu yerli ve yabancı turistler manzaranın keyfinden mahrum kalıyor.

Giriş Tarihi: 20.08.2023 11:08 Güncelleme Tarihi: 20.08.2023 11:08
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İstanbullu Kız Kulesi’ne hasret kaldı! İşte CHP’li İBB’nin bitmeyen çalışması
İstanbul Büyükşehir Belediye'si (İBB) tarafından başlatılan ve aradan geçen uzun zamana rağmen bir türlü bitirilemeyen Kuzguncuk ve Salacak sahillerindeki yürüyüş yollarının son durumunu drone eşliğinde görüntüledi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
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İstanbullu Kız Kulesi’ne hasret kaldı! İşte CHP’li İBB’nin bitmeyen çalışması

HALK MANZARADAN MAHRUM HALDE

Dünyanın en güzel manzaralarından birine sahip olan Üsküdar kıyılarında İBB tarafından başlatılan çalışma bir türlü bitirilemedi.

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İstanbullu Kız Kulesi’ne hasret kaldı! İşte CHP’li İBB’nin bitmeyen çalışması

Kuzguncuk ve Salacak sahilinin büyük bir kısmı demir perdelerle kapatılarak doğa harikası manzaralarının önü kesildi.

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İstanbullu Kız Kulesi’ne hasret kaldı! İşte CHP’li İBB’nin bitmeyen çalışması
Yerli ve yabancı birçok turistin, deniz manzarası seyretmek isterken demir perde engeline takıldığı da objektiflerimize yansıdı.
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İstanbullu Kız Kulesi’ne hasret kaldı! İşte CHP’li İBB’nin bitmeyen çalışması

ADETA ÇİLEYE DÖNMÜŞ DURUMDA

İki lokasyonun da halkın yürüyüşüne kapatılması sonrası bölgedeki yaya trafiğinin de çok dar bir alanda ilerlediği görülüyor.