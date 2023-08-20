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CHP’de işler iyice kızıştı! Parti içinde büyük kriz: Kavga, tehdit ve hakaretler
CHP'de skandallar bitmek bilmiyor. Partide hali hazır da bir koltuk savaşı varken şimdi de Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem ve CHP Milletvekili Tuncay Özkan eleştiri kıskacına alındı. Balçova'da eski başkanlar birbirine girerken, hakaret ve tehditler havada uçuştu. Etimesgut'ta ise bir başkan adayının vefat etmesine rağmen diğer aday destekçilerinin seçimin durdurulmasına itiraz ettiği ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 20.08.2023 09:13Güncelleme Tarihi: 20.08.2023 09:13