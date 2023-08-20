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CHP’de işler iyice kızıştı! Parti içinde büyük kriz: Kavga, tehdit ve hakaretler

CHP'de skandallar bitmek bilmiyor. Partide hali hazır da bir koltuk savaşı varken şimdi de Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem ve CHP Milletvekili Tuncay Özkan eleştiri kıskacına alındı. Balçova'da eski başkanlar birbirine girerken, hakaret ve tehditler havada uçuştu. Etimesgut'ta ise bir başkan adayının vefat etmesine rağmen diğer aday destekçilerinin seçimin durdurulmasına itiraz ettiği ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 20.08.2023 09:13 Güncelleme Tarihi: 20.08.2023 09:13
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CHP’de işler iyice kızıştı! Parti içinde büyük kriz: Kavga, tehdit ve hakaretler

Ülke yönetmeye talip olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, parti içindeki sorunlara bir türlü çözüm bulamadı. 3-30 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen mahalle delegeleri seçimleri, birçok noktada usulsüzlük tartışmaları ve kavgalar ile tamamlandı. 5 Ağustos'ta başlayan ilçe kongrelerindeki gerginlik de aynı görüntülere sahne oldu. Koltuk savaşlarının yaşandığı partideki gerginlik kongrelere kadar indi.

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CHP’de işler iyice kızıştı! Parti içinde büyük kriz: Kavga, tehdit ve hakaretler

EREN ERDEM'E "SİZİN VARLIĞINIZ ADİL DEĞİL"

"Değişimciler" ve "Yenilikçiler" yine ring alanında. Yurt genelinde yapılan kongrelerde sözlü atışmalar görülürken, en dikkat çekici sahne olaya Çekmeköy Kongresi'nde rastlandı.

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CHP’de işler iyice kızıştı! Parti içinde büyük kriz: Kavga, tehdit ve hakaretler

Kongrede divan başkanlığını üstlenen Eren Erdem, CHP Çekmeköy Belediye Meclis Üyesi Özgür Kip tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. "Sizin varlığınız adil değil" diyen Kip, "Biraz daha sert konuşayım sizin varlığınız benim için meşru değil" ifadeleriyle fitili ateşledi.

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CHP’de işler iyice kızıştı! Parti içinde büyük kriz: Kavga, tehdit ve hakaretler

Açıklamasında parti yönetimini de topa tutan Kip, örgütün kendi değerlerini yönetime dahil edemediği sürece CHP'nin hiçbir zaman iktidar yüzü göremeyeceğini belirtti.

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CHP’de işler iyice kızıştı! Parti içinde büyük kriz: Kavga, tehdit ve hakaretler

TUNCAY ÖZKAN'IN ZOR ANLARI

İlçe kongrelerinde eleştirilerden nasibini alan bir diğer isim de CHP Milletvekili Tuncay Özkan oldu. Konak Kongresi'nde kontenjan tartışması yüzünden CHP'nin 2 eski milletvekili ile kavganın eşiğine gelen Özkan'a "Terbiyesiz" yakıştırması yapıldı. Özkan'ın yanında oturan bir kişinin karşı tarafa saldırmaya çalışması üzerine partililer birbirine girdi, kongreye ara verildi.