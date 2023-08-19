KKTC-BM gerilimi! A Haber olayların yaşandığı Pile’de

BARIŞ GÜCÜ KOMUTANINI PİŞMAN ETTİ

Fakat BM Barış Gücü sınırları aştı ve bize "buranın Türk toprağı olmadığını" söylediler. Tabi ki biz bunu kabul etmedik ve burada yapılan tamamen insani bir yoldur. Buradaki vatandaşlar için yapılıyor. Ben 3 gündür bu bölgedeyim. Dün sabah saat 5 sularında burada bulunan BM Barış Gücü komutanı yaklaşık 22 araçla şu anda Türk kontrolünde olan bölgeye geldi ve bizden burayı boşaltmamızı istedi. O komutan "Burası Rum toprağı asla kabul edilemez" dedi. Ancak biz bunlara karşı 1 adım geri adım atmadık. Buranın Türk toprağı olduğunu söyledik.