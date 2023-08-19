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KKTC-BM gerilimi! A Haber olayların yaşandığı Pile'de

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 19.08.2023 Güncelleme Tarihi: 19.08.2023
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KKTC-BM gerilimi! A Haber olayların yaşandığı Pile’de

Dün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Pile-Yiğitler yolu projesi, Birleşmiş Milletler Barış Gücü tarafından engellenmeye çalışılmıştı. A Haber ekibi olayların yaşandığı o bölgeye gitti. Son durumu A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz aktardı.

Birleşmiş Milletler Barış Gücü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Pile-Yiğitler yolu projesini engellemek için inşaat alanına beton bloklar yerleştirdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti güvenlik güçleri ile BM askerleri arasında gerilim çıktı. KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu projeden geri çekilmeyeceklerini açıkladı.

A Haber tüm dünyanın gözü kulağı olan KKTC'deki Yiğitler-Pile yolu projesinin olduğu yere gitti. Dozerlere BM araçlarını yoldan çekin talimatını veren Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz'e özel açıklamalarda bulundu.

Bülent Bebek'in canlı yaptığı açıklamalar:

"Öncelikle 2001 yılında yapılan bu yolun yapılmasıyla alakalı bir proje vardı. Bu yol tamamen insani, bölgede yaşayan Pile Türk halkının izolasyonlarının kaldırılması amacıyla bu proje hazırlandı. Fakat o günden bugüne kadar yapılamamıştı. Bugün ortaya müthiş bir irade konuldu. Geçtiğimiz gün öğle saatlerinde bu yol için çalışmalar başladı.

BARIŞ GÜCÜ KOMUTANINI PİŞMAN ETTİ

Fakat BM Barış Gücü sınırları aştı ve bize "buranın Türk toprağı olmadığını" söylediler. Tabi ki biz bunu kabul etmedik ve burada yapılan tamamen insani bir yoldur. Buradaki vatandaşlar için yapılıyor. Ben 3 gündür bu bölgedeyim. Dün sabah saat 5 sularında burada bulunan BM Barış Gücü komutanı yaklaşık 22 araçla şu anda Türk kontrolünde olan bölgeye geldi ve bizden burayı boşaltmamızı istedi. O komutan "Burası Rum toprağı asla kabul edilemez" dedi. Ancak biz bunlara karşı 1 adım geri adım atmadık. Buranın Türk toprağı olduğunu söyledik.

TÜRK HALKINA İZOLASYON

Buraya beton bariyerler, dikenli teller koyarak buradaki Türk halkını izole altına almak istediler. Sınır kontrolünün kendilerinde olduğunu söylediler. Tabi ki biz bunu kabul etmedik ve yolumuza devam ediyoruz. Dün başlayan gerginlikten sonra Barış Gücü buradaki hareketliliğini artırdı. Bölgede araç ve personel sayılarını artırdı. Biz burada insani bir iş yaptığımızı anlatıyoruz ama onlar anlamıyor.

"GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ"

Burada bizim yapmak istediğimiz projeye karşı yollara beton bariyer, dikenli teller ve araçlar koydular. Biz bunu asla kabul etmeyeceğiz bu topraklar Türk toprağıdır. Burada bulunan Rumlar da İngilizler de bu yolu kullanabilir. Bu noktadan bizim geri adım atmamız asla söz konusu olamaz. Şu anda çalışmalarımız hızlı ve çok iyi gidiyor. Dün yaşanan gerginlikte bizim 8 polisimiz yaralandı ve darp raporları alındı. 2 tane sivil vatandaş yaralandı. Bunu yapan da Barış Gücü'dür.

Birçok haber çıkıyor ama burada yapılan sadece insani bir yoldur. Bölgenin gelişmesi ve Pile halkının daha rahat giriş-çıkış yapabilmesi için bu çalışmalar devam ediyor. Buradan da asla geri adım atmayacağız."

A Haber BM-KKTC gerilimi yaşanan Pile’de A HABER BM-KKTC GERİLİMİ YAŞANAN PİLE'DE
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