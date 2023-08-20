KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar A Haber’e konuştu: Pile-Yiğitler yolunu bitirmede son derece kararlıyız

"NİYET TÜRKLERİN PİLE'Yİ TERK ETMESİ"

Tatar, "Şu anda mevcut yoldaki İngiliz üsleri üzerinden KKTC'ye geçiliyor ama İngiliz üsleri bölgesinde tekrar bir barikat var o barikatı geçmeleri ve daha sonra yoğunluk arttığında 10 dakikalık yol 1 saatte gidiliyor. Bu zamanın azaltılması için sağlıklı geçişleri için ki Pile'den Güney Kıbrıs'a hiç barikat yok dümdüz ara bölgeden de geçip gidiyorlar. Bizim bu tarafta şu anda uzun zamandır üzerinde konuşulan bu Pile-Yiğitler yolu projesi elbette son bölümünde 1,5 – 2 kilometre kala bir ara bölge var.

O son bölümde de artık insaniyet adına elbette herhalde kimsenin itiraz etmeyeceği bir durum olur. Ama orada yaşayan Kıbrıs Türkünün KKTC'ye gelip gitmelerini temin edebilmektir. Buna kim karşı çıkabilir. Kimse karşı çıkmaz diye normalde düşünürken işte böylesine bir acı tabloyla karşı karşıya geldik. Niyet oradaki yaşayan Türklere yardımcı olmak değil niyet onların benim kanaatim zaman içerisinde Pile'yi terk etmeleri. Niyet bu.

Niyetleri orada yaşayan Türklere yardımcı olmak değil. Sonuna kadar mücadele vereceğiz. insani projenin hayat bulmasıyla oradaki halk rahat edecek." ifadelerini kullandı.

"İNŞALLAH SAĞDUYU VE MANTIK HAKİM OLUR"

"İşlerin arbede boyutuna kadar geleceğini düşünmemiştik" ifadelerini kullanan Tatar, "Bu işin kabul edilir tarafı yok. BM'nin bu işi büyütmesi Rumların tepkisini önlemek için." dedi.