KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar A Haber'e konuştu: Pile-Yiğitler yolunu bitirmede son derece kararlıyız
KKTC'nin Pile-Yiğitler yolu projesi nedeniyle bölgede gerilim arttı. Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerleri, KKTC polisine ve yol inşaat ekibine fiziksel müdahalede bulundu. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
KKTC'nin Pile-Yiğitler yolu projesi nedeniyle bölgede gerilim arttı. Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerleri, KKTC polisine ve yol inşaat ekibine fiziksel müdahalede bulundu.
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
"SON DERECE KARARLIYIZ"
Tatar, "Pile-Yiğitler yolunu bitirmede son derece kararlıyız. İstişaremizi de yaptık KKTC olarak bizim kendi sınırlarımız içerisinde olan bölgeden yolun geçilmesiyle Pile halkının KKTC topraklarına çoluk çocuğu, yaşlısı her türlü insanımızın acil durumlarda da çok kısa zamanda geçmeleri en büyük temennimiz ve dileğimiz. Bu 25 yıldır konuşulan bir konu. 25 yıl daha hala daha bir çözüm önerisi konulamadı." dedi.
"NİYET TÜRKLERİN PİLE'Yİ TERK ETMESİ"
Tatar, "Şu anda mevcut yoldaki İngiliz üsleri üzerinden KKTC'ye geçiliyor ama İngiliz üsleri bölgesinde tekrar bir barikat var o barikatı geçmeleri ve daha sonra yoğunluk arttığında 10 dakikalık yol 1 saatte gidiliyor. Bu zamanın azaltılması için sağlıklı geçişleri için ki Pile'den Güney Kıbrıs'a hiç barikat yok dümdüz ara bölgeden de geçip gidiyorlar. Bizim bu tarafta şu anda uzun zamandır üzerinde konuşulan bu Pile-Yiğitler yolu projesi elbette son bölümünde 1,5 – 2 kilometre kala bir ara bölge var.
O son bölümde de artık insaniyet adına elbette herhalde kimsenin itiraz etmeyeceği bir durum olur. Ama orada yaşayan Kıbrıs Türkünün KKTC'ye gelip gitmelerini temin edebilmektir. Buna kim karşı çıkabilir. Kimse karşı çıkmaz diye normalde düşünürken işte böylesine bir acı tabloyla karşı karşıya geldik. Niyet oradaki yaşayan Türklere yardımcı olmak değil niyet onların benim kanaatim zaman içerisinde Pile'yi terk etmeleri. Niyet bu.
Niyetleri orada yaşayan Türklere yardımcı olmak değil. Sonuna kadar mücadele vereceğiz. insani projenin hayat bulmasıyla oradaki halk rahat edecek." ifadelerini kullandı.
"İNŞALLAH SAĞDUYU VE MANTIK HAKİM OLUR"
"İşlerin arbede boyutuna kadar geleceğini düşünmemiştik" ifadelerini kullanan Tatar, "Bu işin kabul edilir tarafı yok. BM'nin bu işi büyütmesi Rumların tepkisini önlemek için." dedi.
"AMACIMIZ İNSANIMIZIN RAHAT YOLCULUĞU"
-Ne tapu istiyoruz ne de başkasının toprağında gözümüz var.
DEVLET BAHÇELİ'NİN ÇİZMELİ MESAJI
- Biz de oradan heyecan duyduk. Kıbrıs Türktür Türk kalacaktır. Biz de hep çocukluğumuzu öyle geçirdik. Burada verilen mücadele bir Türklük mücadelesidir. Milli kimliğimiz vardır maneviyatımız vardır. Şuurumuz vardır kaderimiz vardır gönül birliğimiz vardır. O gönül birliği anavatan Türkiye Cumhuriyetiyle ve şimdi Türk dünyası ile. Bütün bu hassasiyetlerimizi en iyi şekilde sürdürebilmek ve bu mücadeleyi bu bağlamda bu zihniyetle verebilmek bizlere güç vermektedir. Dolayısıyla bir kez daha Türkiye'ye Anadolu'ya bizleri izleyen tüm Türk dünyasından kardeşlerimize bize her zaman verdikleri destekten dolayı kendilerine sevgi saygı ve hürmetlerimi ifade etmek istiyorum.
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