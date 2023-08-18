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KKTC'de Türk askeri ve BM güçleri karşı karşıya geldi! BM'ye ait araçlar dozerle kaldırıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Yeşil Hat üzerindeki Pile köyüne KKTC'den kolay ulaşımı sağlamak üzere tamamen insani nedenlerle Pile-Yiğitler Yolu Projesi hazırladı. Pile-Yiğitler Yolu Projesi'ni engellemek üzere tel çekilmesinin üzerine Türk askeri ile BM Barış Gücü askerlerinin arasında gerginlik yaşandı.

Giriş Tarihi: 18.08.2023 18:22 Güncelleme Tarihi: 18.08.2023 18:40
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KKTC’de Türk askeri ve BM güçleri karşı karşıya geldi! BM’ye ait araçlar dozerle kaldırıldı

KKTC Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Pile-Yiğitler Yolu'nun genişletilmesi ve iyileştirilmesi için hazırlanan projenin, Pile halkının, bölgedeki arazilere kolayca ulaşımı, bölge halkının ekonomik açıdan kalkındırılması ve Pile köyüne İngiliz Egemen Üs Bölgesi'ne muhtaç olmadan geçiş yapmasını sağlamak amacıyla hazırlandığı kaydedildi.

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KKTC’de Türk askeri ve BM güçleri karşı karşıya geldi! BM’ye ait araçlar dozerle kaldırıldı

Açıklamada, 25 yıldır Türk tarafının, Pile-Yiğitler Yolu Projesi'yle ilgili olarak yapıcı tutumu, iyi niyeti ve bu yöndeki çağrılarının karşılık görmediği, Pile'de yaşayan vatandaşların günlük hayatlarını kolaylaştırıcı adımlar atılmadığı vurgulanarak "Kıbrıs Rum tarafının, yol yapımları da dahil olmak üzere ara bölgede (Yeşil Hat) yaptığı çeşitli ihlallere sessiz kalan Birleşmiş Milletler Barış Gücü (BMBG) ile, insani boyutu tarafımızca defaten gündeme getirilen Pile – Yiğitler Yolu konusunda, bugüne kadar yürüttüğümüz istişareler sonuçsuz kalmıştır. Ada'da Kıbrıs Türk tarafının iyi niyetiyle mevcudiyetini ve faaliyetlerini sürdüren BMBG'den bu hususta yapıcı ve işbirliğine açık bir tutum benimsemesini bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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KKTC’de Türk askeri ve BM güçleri karşı karşıya geldi! BM’ye ait araçlar dozerle kaldırıldı

BM Barış Gücü askerlerinin Pile-Yiğitler Yolu Projesi'ni engellemek üzere tel çekmesi üzerine Türk askeri ile aralarında gerginlik yaşandı.

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KKTC’de Türk askeri ve BM güçleri karşı karşıya geldi! BM’ye ait araçlar dozerle kaldırıldı

BM BARIŞ GÜCÜ ASKERLERİ İLE KKTC GÜVENLİK GÜÇLERİ ARASINDA GERGİNLİK

BM Barış Gücü askerleri, Pile-Yiğitler Yolu Projesi'ni engellemek üzere sabah saatlerinden itibaren projenin başlanacağı alana beton bloklar yerleştirdi.

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KKTC’de Türk askeri ve BM güçleri karşı karşıya geldi! BM’ye ait araçlar dozerle kaldırıldı

Türk tarafının yetkililerini ve yol yapım araçlarını engellemek isteyen BM Barış Gücü askerleri, ayrıca araçlarını KKTC topraklarına park etti.