HaberlerGaleriKKTC'de Türk askeri ve BM güçleri karşı karşıya geldi! BM'ye ait araçlar dozerle kaldırıldı
KKTC'de Türk askeri ve BM güçleri karşı karşıya geldi! BM'ye ait araçlar dozerle kaldırıldı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Yeşil Hat üzerindeki Pile köyüne KKTC'den kolay ulaşımı sağlamak üzere tamamen insani nedenlerle Pile-Yiğitler Yolu Projesi hazırladı. Pile-Yiğitler Yolu Projesi'ni engellemek üzere tel çekilmesinin üzerine Türk askeri ile BM Barış Gücü askerlerinin arasında gerginlik yaşandı.
Giriş Tarihi: 18.08.2023 18:22Güncelleme Tarihi: 18.08.2023 18:40