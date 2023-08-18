KKTC’de Türk askeri ve BM güçleri karşı karşıya geldi! BM’ye ait araçlar dozerle kaldırıldı

Açıklamada, 25 yıldır Türk tarafının, Pile-Yiğitler Yolu Projesi'yle ilgili olarak yapıcı tutumu, iyi niyeti ve bu yöndeki çağrılarının karşılık görmediği, Pile'de yaşayan vatandaşların günlük hayatlarını kolaylaştırıcı adımlar atılmadığı vurgulanarak "Kıbrıs Rum tarafının, yol yapımları da dahil olmak üzere ara bölgede (Yeşil Hat) yaptığı çeşitli ihlallere sessiz kalan Birleşmiş Milletler Barış Gücü (BMBG) ile, insani boyutu tarafımızca defaten gündeme getirilen Pile – Yiğitler Yolu konusunda, bugüne kadar yürüttüğümüz istişareler sonuçsuz kalmıştır. Ada'da Kıbrıs Türk tarafının iyi niyetiyle mevcudiyetini ve faaliyetlerini sürdüren BMBG'den bu hususta yapıcı ve işbirliğine açık bir tutum benimsemesini bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.