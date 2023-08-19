CHP’li Faik Öztrak’tan yerel seçim mesajı: Bu sefer Konya’yı bile alacağız

"SEÇİMLERİ ALMAYA KARARLIYIZ"

Türk siyasi hayatına kaybettiği 13 seçimle geçen Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'sinde 23, 24, 25, 26, 27 ve 28. Dönem Milletvekili ve CHP Sözcüsü olan Faik Öztrak yaptığı açıklamada "Yenilenmiş ve dinamik örgütlerimizle önümüzdeki seçimleri almaya kararlıyız" ifadelerini kullandı..

"BU SEFER KONYA'YI DA ALACAĞIZ"

Ancak tüm bunlara rağmen yıllardır CHP'de görev yapan ve tek bir seçim zaferi göremeyen CHP Sözcüsü Faik Öztrak yaptığı açıklamada "Bu sefer Bursa, Balıkesir ve hatta Konya'yı bile alacağız. Göreceksiniz!" dedi.