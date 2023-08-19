CHP'li Faik Öztrak'tan yerel seçim mesajı: Bu sefer Konya'yı bile alacağız
Türk siyasi hayatına kaybettiği 13 seçimle geçen Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'sinde 23, 24, 25, 26, 27 ve 28. Dönem Milletvekili ve CHP Sözcüsü olan Faik Öztrak yaptığı açıklamada "Bu sefer Bursa, Balıkesir ve hatta Konya’yı bile alacağız. Göreceksiniz!” ifadelerini kullandı.
14 ve 28 Mayıs seçimlerinde arkasına HDPKK ve İYİ Parti'nin yanında küçük ortaklarını da alan CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu istifaya yanaşmazken, faturayı MYK ve danışmanlarına kesti.
"AĞIR BİR YENİLGİ DEĞİLDİ"
Kemal Kılıçdaroğlu seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından ortadan kaybolurken seçimlerden 10 gün sonra katıldığı canlı yayında kaybettiği 13. seçimin ardından "Ağır bir yenilgi değildi" mesajını verdi.
ANKET FİRMALARINI TACA ATTI
Kılıçdaroğlu ayrıca anket firmalarını da satarken "Tabi biz kazanacağımıza inanıyorduk sadece biz değil neredeyse bütün anket firmaları kazanacağımızı söylüyordu biz de kazanacağımıza inanıyorduk" dedi.
İYİ PARTİ'YE REST
Diğer yandan yerel seçimler öncesi 7'li koalisyonda sürecin nasıl işleyeceği merak edilirken Kılıçdaroğlu kendisine yöneltilen "İYİ Parti ve HDP kendi adaylarını çıkarırsa CHP, İstanbul ve Ankara'yı kaybetmez mi?" sorusuna "Niye kaybedelim? Belediye başkanlarımız başarılı. Biz, ayrıca yeni büyükşehir belediyeleri ve çok sayıda belediye başkanlığını da kazanacağız" yanıtını verdi.
KURULTAY GERGİNLİĞİYLE GİDİLEN YEREL SEÇİM
CHP'de yerel seçimler öncesi kurultay krizi de yaşanırken Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel gibi isimlerin değişim talebinin parti içinde ne derecede karşılık bulacağı merak konusu.
Bu nedenle partideki gerginlik sürerken hangi ilden kimlerin aday gösterileceği ve ittifak olup olmayacağı da mechul konular arasında yer alıyor.
"SEÇİMLERİ ALMAYA KARARLIYIZ"
Türk siyasi hayatına kaybettiği 13 seçimle geçen Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'sinde 23, 24, 25, 26, 27 ve 28. Dönem Milletvekili ve CHP Sözcüsü olan Faik Öztrak yaptığı açıklamada "Yenilenmiş ve dinamik örgütlerimizle önümüzdeki seçimleri almaya kararlıyız" ifadelerini kullandı..
"BU SEFER KONYA'YI DA ALACAĞIZ"
Ancak tüm bunlara rağmen yıllardır CHP'de görev yapan ve tek bir seçim zaferi göremeyen CHP Sözcüsü Faik Öztrak yaptığı açıklamada "Bu sefer Bursa, Balıkesir ve hatta Konya'yı bile alacağız. Göreceksiniz!" dedi.
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