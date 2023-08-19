DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu: CHP listelerinden seçime girdiğimiz için partimiz ciddi anlamda zarara uğradı

CHP LİSTELERİNDEN GİRMEK CİDDİ ANLAMDA PARTİYE ZARAR VERDİ

Bizim arzumuz Türkiye'nin her yerinden aday çıkartarak seçimlere gitmek istiyoruz. Partilerin kendi adaylarını çıkarması doğaldır. Biz CHP listelerinden seçime girdiğimiz için DEVA Partisi ciddi anlamda zarara uğradı. DEVA Partisi kendi kimliğiyle seçimlere girmeliydi. Teşkilatlarımız da bu konuda bize büyük eleştiriler var.

PARTİ KİMLİĞİMİZ DE ZARARA GÖRDÜ

Biz matematik hesabı yapmıyoruz. Topluma kendimizi anlatmalıyız. DEVA Partisi'nin kimliği ittifak nedeniyle zarar gördü.