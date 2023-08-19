19 Ağustos 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu: CHP listelerinden seçime girdiğimiz için partimiz ciddi anlamda zarara uğradı

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu: CHP listelerinden seçime girdiğimiz için partimiz ciddi anlamda zarara uğradı

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.08.2023 Güncelleme Tarihi: 19.08.2023
ABONE OL
DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu: CHP listelerinden seçime girdiğimiz için partimiz ciddi anlamda zarara uğradı

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, HALK TV canlı yayınında yerel seçimler öncesi 7'li koalisyondaki son durumu değerlendirdi. Yeneroğlu seçimlerde kendi adaylarını çıkarmak istediklerini belirtirken "Biz CHP listelerinden seçime girdiğimiz için DEVA Partisi ciddi anlamda zarara uğradı." ifadelerini kullandı. Seçimlerde neredeyse sıfır oy katkısı sağlayıp CHP'den tam 15 miiletvekili koparan DEVA Partisi vekilinin bu cümleleri sonrasında Halk TV sunucusu Sinem Fıstıkoğlu'nun şaşkın tavırları dikkatlerden kaçmadı. İşte detaylar...

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde CHP'ye neredeyse 'sıfır' oy katkısı vermesine rağmen tam 15 milletvekili koparan DEVA Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'na ve 7'li koalisyona yönelik eleştiriler devam ediyor.

KOPARAN KOPARANA

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekleme karşılığında CHP listelerine adını yazdıran DEVA 15, Gelecek ve Saadet ise 10'ar milletvekili Demokrat Parti ise 3 vekil kopardı.

SİZ HAYAL Mİ GÖRÜYORSUNUZ?

Dün akşam katıldığı canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklenen Ali Babacan, " Sesi çok çıkanlara sormak lazım, CHP kendi başına bugün herhangi bir seçime girip kazanabilmesi mümkün mü? Siz hayal mi görüyorsunuz?" ifadelerini kullanırken yerel seçimi işaret etti.

HADİ İSTANBUL'U ANKARA'YI TEK BAŞINIZA KAZANIN

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan açıklamasının devamında "Yerel seçim geliyor, hadi İstanbul'da Ankara 'da desinler ki biz kendi adayımızla çıkacağız ve kazanacağız, hadi yapsınlar. Böyle bir şey mümkün mü?" ifadelerini kullandı.

"ÖZDAĞ İLE YAPILAN GİZLİ ANLAŞMA BİZİ ÜZDÜ"

Babacan, "Demokrat bakış maalesef 28 Mayıs sürecinde azaldı. Şeffaflık önemli, Sayın Ümit Özdağ ile Sayın Kılıçdaroğlu'nun imzaladığı mutabakat metnine üzüldüm. Bir tarafta 6 partinin imzaladığı mutabakat var diğer tarafta gizli anlaşma var uygulama günü geldiğinde ne olurdu bilmiyorum." dedi.

Babacan'ın bu açıklamaları sonrasında DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu HALK TV canlı yayınında CHP'yi ve koalisyonu eleştiri yağmuruna tuttu.

İşte Yeneroğlu'nun açıklamalarında öne çıkanlar:

"KENDİ ADAYLARIMIZI ÇIKARMAK İSTİYORUZ"

Kendi teşkilatlarımızı dinliyoruz ve süreci beraber kararlaştıracağız. Kendimizin aday çıkarması konusunda gündemi takip ediyoruz. Diğer partilerin tutumlarını da yakından izliyoruz.

CHP LİSTELERİNDEN GİRMEK CİDDİ ANLAMDA PARTİYE ZARAR VERDİ

Bizim arzumuz Türkiye'nin her yerinden aday çıkartarak seçimlere gitmek istiyoruz. Partilerin kendi adaylarını çıkarması doğaldır. Biz CHP listelerinden seçime girdiğimiz için DEVA Partisi ciddi anlamda zarara uğradı. DEVA Partisi kendi kimliğiyle seçimlere girmeliydi. Teşkilatlarımız da bu konuda bize büyük eleştiriler var.

PARTİ KİMLİĞİMİZ DE ZARARA GÖRDÜ

Biz matematik hesabı yapmıyoruz. Topluma kendimizi anlatmalıyız. DEVA Partisi'nin kimliği ittifak nedeniyle zarar gördü.

CHP yüzünden zarara uğradık "CHP YÜZÜNDEN ZARARA UĞRADIK"

Utanmazlığa nefis bir örnek
Ali Babacan’dan seçim itirafı: Vatandaşa...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA