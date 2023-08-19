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CHP’yi ağır bombaladı! DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’dan seçim itirafı: Vatandaşa güven veremedik

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.08.2023 Güncelleme Tarihi: 19.08.2023
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CHP’yi ağır bombaladı! DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’dan seçim itirafı: Vatandaşa güven veremedik

Darmaduman olan koalisyonun küçük ortaklarından DEVA Parti Genel Başkanı Ali Babacan, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde yaşadıkları hezimete dair itiraflarda bulundu. Babacan, "Biz altı parti olarak bu ülkeyi kavgasız gürültüsüz uyum içerisinde yöneteceğimizle alakalı gerekli güveni vatandaşımıza veremedik." dedi.  Babacan, cumhurbaşkanı adayları Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendilerinden habersiz şekilde Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile imzaladığı ve 'bakanlık dağıttığı' mutabakata da yüklendi. "14 Mayıs ve 28 Mayıs arasındaki söylem değişikliğini biz kaygıyla takip ettik" ifadelerine yer veren Babacan, "Demokrat bakış maalesef 28 Mayıs sürecinde azaldı. Şeffaflık önemli, Sayın Ümit Özdağ ile Sayın Kılıçdaroğlu'nun imzaladığı mutabakat metnine üzüldüm." şeklinde konuştu.

Dağılan 7'li ittifakta yer alan "küçük ortak" DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan özel bir kanalda katıldığı canlı yayında 14-28 Mayıs seçimlerinde Başkan Erdoğan liderliğindeki Cumhur İttifakı'na karşı kaybedilen seçimler için dikkat çeken itiraflarda bulundu.

Parti olarak da içinde bulundukları koalisyonun halktan kopukluğuna dikkat çeken Ali Babacan, "Biz altı parti olarak bu ülkeyi kavgasız gürültüsüz uyum içerisinde yöneteceğimizle alakalı gerekli güveni vatandaşımıza veremedik." ifadelerine yer verdi.

KILIÇDAROĞLU'NA MUTABAKAT TEPKİSİ

Kılıçdaroğlu'nun seçim sürecindeki söylem değişikliğini değerlendiren Babacan, "Söylem değişikliğini kaygı ile takip ettik" diyerek Kılıçdaroğlu'nun tüm demokratik söylemlerinden uzaklaştığını ifade etti.

"ÖZDAĞ İLE YAPILAN GİZLİ ANLAŞMA BİZİ ÜZDÜ"

Babacan, Kılıçdaroğlu'nun seçimin ikinci turunda koalisyondan habersiz olarak Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile yaptığı mutabakatın kendilerini üzdüğünü ve ortaklık akdine ters bir tutum olduğunu vurguladı. Babacan, "Demokrat bakış maalesef 28 Mayıs sürecinde azaldı. Şeffaflık önemli, Sayın Ümit Özdağ ile Sayın Kılıçdaroğlu'nun imzaladığı mutabakat metnine üzüldüm." tepkisini gösterdi.

"BEN HER ZAMAN GİZLİ ANLAŞMA OLMASINA KARŞI ÇIKTIM"

Öte yandan "Bu metin panik halinde yapılmış bir mutabakat" vurgusu yapan Babacan, "Sayın Kılıçdaroğlu ikinci tura giderken Sayın Özdağ ve Sayın Oğan ile temas etmesinin uygunluğunu masada bize sordu ve itiraz olmadı. Ben her zaman gizli anlaşma olmasına karşı çıktım" dedi.

Babacan sözlerinin devamında şimdiye kadar yerel seçimlerle ilgili hiçbir partiyle bir görüşme gerçekleştirmediklerini de belirtti.

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