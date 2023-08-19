CHP’yi ağır bombaladı! DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’dan seçim itirafı: Vatandaşa güven veremedik

"BEN HER ZAMAN GİZLİ ANLAŞMA OLMASINA KARŞI ÇIKTIM"

Öte yandan "Bu metin panik halinde yapılmış bir mutabakat" vurgusu yapan Babacan, "Sayın Kılıçdaroğlu ikinci tura giderken Sayın Özdağ ve Sayın Oğan ile temas etmesinin uygunluğunu masada bize sordu ve itiraz olmadı. Ben her zaman gizli anlaşma olmasına karşı çıktım" dedi.