Dünyanın en büyük teknoloji festivali: TEKNOFEST! Savunma Sanayii Başkanı A Haber'de

Dünyanın en büyük teknoloji festivali olan TEKNOFEST'e geri sayım sürüyor. 30 Ağustos'ta Ankara'da düzenlenecek etkinlik öncesi Aksaray'da drone ve roket yarışmaları düzenleniyor. Gelişmeleri A Haber muhabiri Ahmet Çelik’in konuğu olan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün değerlendirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN