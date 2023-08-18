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Dünyanın en büyük teknoloji festivali: TEKNOFEST! Savunma Sanayii Başkanı A Haber'de

A Haber
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Giriş: 18.08.2023 12:56
Dünyanın en büyük teknoloji festivali olan TEKNOFEST'e geri sayım sürüyor. 30 Ağustos'ta Ankara'da düzenlenecek etkinlik öncesi Aksaray'da drone ve roket yarışmaları düzenleniyor. Gelişmeleri A Haber muhabiri Ahmet Çelik’in konuğu olan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün değerlendirdi.
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