TEKNOFEST kuşağının ayak sesleri! Milli Teknoloji Hamlesi’nde büyük bir adım

RAKİPLERİMİZ ÇOK DONANIMLIYDI

Projenin yaklaşık 1,5 senelik bir gelişme süreci olduğunu söyleyen takım öğrencileri; "Zorlu bir süreçti sabahlara kadar çalıştık rakiplerimiz de çok kaliteliydi ancak kendimize inandık ve kazanarak birincilik elde ettik. Saygın lise ve üniversitelilerden oluşan diğer takımlar da gayet güçlüydü ancak biz kendi farkımızı ortaya koyarak güzel başarı elde ettik. Türkiye'yi böyle bir yarışma da temsil ettiğimiz ve birincilik kazandığımız için mutluyuz gururluyuz." dedi.