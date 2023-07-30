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TEKNOFEST kuşağının ayak sesleri! Milli Teknoloji Hamlesi'nde büyük bir adım

Türkiye, TEKNOFEST kuşağının meyvelerini topluyor. Bilime yapılan yatırım ve gençlerin bu alanlara yönlendirilmesi uluslararası alanda da başarı getirdi. Her sene yüz binlerce kişinin katıldığı TEKNOFEST'ten çıkan başarılı projeler örnek oldu. Gençler, dünyadaki yarışmalardan şampiyonluklarla döndü.

Giriş Tarihi: 30.07.2023 08:04 Güncelleme Tarihi: 30.07.2023 08:04
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TEKNOFEST kuşağının ayak sesleri! Milli Teknoloji Hamlesi’nde büyük bir adım

Üstün yetenekli öğrencilerin kendi yeteneklerini geliştirmelerine katkıda bulunmak için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından kurulan Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) Türkiye'nin adını tüm dünyaya duyurdu.

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TEKNOFEST kuşağının ayak sesleri! Milli Teknoloji Hamlesi’nde büyük bir adım

Gaziosmanpaşa BİLSEM'de eğitim alan 3 lise öğrencisi dünyanın en saygın robot sporları yarışması Roboworld Cup yarışmasında 'İnovasyon' alanında en iddialı ülkelerin takımlarını geride bırakarak şampiyon oldu. Bu yıl Almanya'da düzenlenen ve 23 farklı ülkenin katıldığı yarışma dünyanın en prestijli robot sporları müsabakası olarak biliniyor.

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TEKNOFEST kuşağının ayak sesleri! Milli Teknoloji Hamlesi’nde büyük bir adım

Farklı liselerde okuyan ancak okul dışında BİLSEM'de de eğitim alan İlkcan Dumanoğlu, Ahmet Ceran ve Sarp Sadettinoğlu dünyanın en önemli üniversitelerinde görev yapan profesörlere karşı sunum yaptıkları yarışmada birincilik kazandılar. Öğrenciler tarafından hazırlanan "Yüksek Verimlilikli Otonom Dikey Rüzgar Tribünü" isimli proje 6 aylık bir ön hazırlık ve oldukça sıkı bir araştırma geliştirme sürecinin ardından jüri tarafından birincilik elde etti.

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TEKNOFEST kuşağının ayak sesleri! Milli Teknoloji Hamlesi’nde büyük bir adım

Proje rüzgarın hızına bağlı olarak herhangi bir kesinti olmadan sürekli elektrik üretilebilen bir otonom dikey rüzgar türbini. Proje sürdürülebilir temiz ve ucuz enerji üretebilmenin yolunu açacak.

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TEKNOFEST kuşağının ayak sesleri! Milli Teknoloji Hamlesi’nde büyük bir adım

RAKİPLERİMİZ ÇOK DONANIMLIYDI
Projenin yaklaşık 1,5 senelik bir gelişme süreci olduğunu söyleyen takım öğrencileri; "Zorlu bir süreçti sabahlara kadar çalıştık rakiplerimiz de çok kaliteliydi ancak kendimize inandık ve kazanarak birincilik elde ettik. Saygın lise ve üniversitelilerden oluşan diğer takımlar da gayet güçlüydü ancak biz kendi farkımızı ortaya koyarak güzel başarı elde ettik. Türkiye'yi böyle bir yarışma da temsil ettiğimiz ve birincilik kazandığımız için mutluyuz gururluyuz." dedi.