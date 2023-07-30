30 Temmuz 2023, Pazar
TEKNOFEST kuşağının ayak sesleri! Milli Teknoloji Hamlesi'nde büyük bir adım
Türkiye, TEKNOFEST kuşağının meyvelerini topluyor. Bilime yapılan yatırım ve gençlerin bu alanlara yönlendirilmesi uluslararası alanda da başarı getirdi. Her sene yüz binlerce kişinin katıldığı TEKNOFEST'ten çıkan başarılı projeler örnek oldu. Gençler, dünyadaki yarışmalardan şampiyonluklarla döndü.
Giriş Tarihi: 30.07.2023 08:04 Güncelleme Tarihi: 30.07.2023 08:04
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