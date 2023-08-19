Ekrem İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na karşı yeni hazırlık: Elbette parti içinde de düşüncelerimiz var
Geçtiğimiz günlerde İBB Başkanlığına adaylık için sinyal veren ve CHP Genel Başkanlığı için Kemal Kılıçdaroğlu karşısında geri vites yapan Ekrem İmamoğlu Nevşehir'de katıldığı etkinlikte partisine yönelik yeni mesajlar verdi. İmamoğlu, İstanbul yolculuklarının kesin olduğunun altını çizerken "Elbette parti içinde de düşüncelerimiz var." diyerek Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu. İşte detaylar...
Seçimlerde aldığı büyük hezimetin ardından istifaya yanaşmayan Kemal Kılıçdaroğlu, mağlubiyetin faturasını MYK üyeleri ve danışmanlarına kesti.
İMAMOĞLU VE ÖZEL BAYRAK AÇTI
Kılıçdaroğlu'nun bu tavrı parti içinde tepkiyle karşılanırken, özellikle Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel gibi isimler Bay Kemal'e karşı isyan bayrağı açtı.
ZOOM ÜZERİNDEN DARBE TOPLANTISI
Hatta İmamoğlu "iktidar için değişim" isimli bir internet sitesi kurarken, Zoom üzerinden CHP'nin üst düzey isimleriyle yaptığı adeta darbe toplantısını andıran toplantıyla Kılıçdaroğlu'na karşı baş kaldırdı.
Özgür Özel de yaptığı açıklamalarla İmamoğlu'yla paslaşırken, Kılıçdaroğlu'nun karşısında aday olabileceğinin sinyalini verdi.
İMAMOĞLU GERİ VİTESE TAKTI
Ancak Kemal Kılıçdaroğlu karşısında delege seçimlerinde şansı ciddi anlamda az olan Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz günlerde geri adım atarak İBB Başkanlığı için aday olabileceğinin sinyallerini verdi.
"İSTANBUL'A MÜHÜRLÜYÜM"
Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuktan kalkmaması üzerine havlu atan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Değişim" çıkışında geri vites yaparak "İstanbul'a mühürlüyüm." ifadelerini kullandı.
2024'te yapılacak yerel seçimler öncesi açıkça "adayım" diyemeyen İmamoğlu, "İstanbul için yeniden yola çıkıyorum." ifadelerini kullandı.
ÖZGÜR ÖZEL İÇİN SİNYAL VERDİ
Ekrem İmamoğlu yaptığı konuşmada "28 Mayıs'tan sonra yaptığım açıklamada neredeysem tam da oradayım. En üst düzeyde bu sürece dönük mücadele vereceğimi konuşmamda da söyledim. Varsayımlar üzerinden konuşmayı doğru bulmuyorum. CHP'nin kurultay tarihi belli değil. Süreç olgunlaşacaktır. Ben bu açıklamaları yaparken özellikle İstanbul'da kongrelerin nasıl bir dönüşüm içinde olduğunu gözlemliyorum. Yaptığım açıklamanın ne kadar sorumluluk bilincinde olduğunun altını çizmek isterim. Dönüşüm sürecinde elbette ki temennilerim vardı. Bu temennilerimi kendi isteğimle 4 kez Sayın Kılıçdaroğlu'na ilettim. CHP'nin tarihini bilen geçmişi tertemiz evlatları vardır. Bunlardan biri Özgür Özel'dir başkaları da vardır. Bunlar zaman içerisinde konuşulur." ifadelerini kullanarak Özgür Özel'e destek verebileceğinin sinyalini verdi.
ÖZEL PASI GERİ ATTI SİNYALİ VERDİ
Özgür Özel ise Ekrem İmamoğlu'nun bu cümlelerinden büyük mutluluk duyduğunu ifade ederken "İmamoğlu ile benzer kaygılar ve umutlarımız var." ifadeleriyle mesaj verdi.
Bu gelişmeler yaşanırken Ekrem İmamoğlu 34. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri'ne katılmak için Nevşehir'e geldi.
"PARTİ İÇİNDE DE DÜŞÜNCELERİMİZ VAR"
İmamoğlu burada verdiği mesajda "İstanbul yolculuğumuz kesindir ve çok önemlidir. Elbette parti içinde de düşüncelerimiz var." parti içinde Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı yeni bir adım hazırlığında olduğunun mesajını verdi.
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