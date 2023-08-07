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Yerel seçimlerde 5 ilde sürpriz olabilir! 2024 belediye seçimlerinde İstanbul ve Ankara'da hangi parti önde? Son araştırmalar A Haber'de...

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.08.2023 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023
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Yerel seçimlerde 5 ilde sürpriz olabilir! 2024 belediye seçimlerinde İstanbul ve Ankara’da hangi parti önde? Son araştırmalar A Haber’de...

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerini geride kalmasının ardından şimdi tüm gözler belediye seçimlerine çevrildi. Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası yaptığı balkon konuşmasında "2024'te Üsküdar'ı da İstanbul'u da yerel seçimlerde kazanmaya hazır mıyız?" diyerek AK Parti teşkilatlarına mesaj vermişti. Seçimlere artık aylar kalırken illere göre son gelişmeleri Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş A Haber ekranlarında yorumladı. Aktaş İstanbul ve Ankara'yı değerlendirirken 5 ilde sürpriz yaşanabileceğinin altını çizdi. İşte detaylar...

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından artık tüm Türkiye'de gözler 2024 yılında düzenlenecek belediye seçimlerine çevrildi.

"İSTANBUL'U KAZANMAK İÇİN HAZIR MIYIZ?"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası yaptığı balkon konuşmasında 2024'te yapılacak yerel seçimlere değinerek, "Şimdi önümüzde 2024 var. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz değil mi? 2024'te Üsküdar'ı da İstanbul'u da yerel seçimlerde kazanmaya hazır mıyız? Öyleyse durmak yok, çok çalışacağız." ifadelerini kullanmıştı.

2024 yerel seçimlerine doğru gidilen süreci A Haber ekranlarına konuk olan Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş yorumladı.

HDP İSTANBUL'DA CİDDİ DÜŞÜŞ YAŞIYOR

CHP'de büyük bir kazan kaynıyor. İYİ Parti iyice siyasetsizleşti ve oy kaybediyor. HDP ise yüzde 12'lerde gözüküyordu seçimi 8,5'le bitirdi. İstanbul'da da oyları 7.7'ye düşmüş.

CHP İSTANBUL'DA YÜZDE 3 CİVARINDA OY KAYBETTİ

Öncelikle partiler kendi hesaplaşamalarını yapacak ve sonrasında ittifaklar masaya yatırılacak. İstanbul'da seçimlerden sonra bir araştırma yaptık. CHP genel seçimlerde 2 puan, yerel seçimlerde 3-35 puan oy kaybı var.

3 PARTİDE YÜKSELİŞ

AK Parti, MHP ve Yeniden Refah Partisi'nde oy artışı var. AK Parti ve Cumhur İttifakı durumunu muhafaza ediyor. İstanbul'u geri almak AK Parti için bir iddia meselesi. Halk CHP'lilerden bir hizmet beklemiyor bu çok çok ilginç. AK Partililer bir yerde seçilsinler CHP'liler kadar çalışsınlar bir sonraki seçimi kaybeder.

ANKARA'DA AK PARTİ AVANTAJLI

Ankara'da AK Parti avantajlı. Eğer İYİ Parti CHP'ye destek vermezse Mansur Yavaş aday olmayabilir. Meclis de zaten AK Parti'de.

5 ŞEHİRDE SÜRPRİZ OLABİLİR

Ankara,Eskişehir, Kırşehir, Bolu ve Bilecik'te sürpriz olabilir ve sarıya boyanabilir.

Yerel seçimlerde 5 ilde sürpriz beklentisi YEREL SEÇİMLERDE 5 İLDE SÜRPRİZ BEKLENTİSİ

CHP ile hiçbir şekilde ittifak yapmayacaksınız
Mutlaka bir değişim olması gerekiyor

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