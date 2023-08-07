Yerel seçimlerde 5 ilde sürpriz olabilir! 2024 belediye seçimlerinde İstanbul ve Ankara’da hangi parti önde? Son araştırmalar A Haber’de...

3 PARTİDE YÜKSELİŞ

AK Parti, MHP ve Yeniden Refah Partisi'nde oy artışı var. AK Parti ve Cumhur İttifakı durumunu muhafaza ediyor. İstanbul'u geri almak AK Parti için bir iddia meselesi. Halk CHP'lilerden bir hizmet beklemiyor bu çok çok ilginç. AK Partililer bir yerde seçilsinler CHP'liler kadar çalışsınlar bir sonraki seçimi kaybeder.