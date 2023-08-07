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Koalisyon masasında son! Akşener 26 Ağustos'ta sert konuşacak! "CHP ile hiçbir şekilde ittifak yapmayacaksınız"

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Giriş Tarihi: 07.08.2023 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023
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Koalisyon masasında son! Akşener 26 Ağustos’ta sert konuşacak! CHP ile hiçbir şekilde ittifak yapmayacaksınız

Seçimlerde yaşanan büyük hezimetin sancıları koalisyon masasında bir türlü geçmek bilmiyor. Kemal Kılıçdaroğlu’na desteğini açıklayan ve hüsrandan kaçamayan İYİ Parti’de ağır mağlubiyetin ardından istifalar arka arkaya geldi. Akşener’in seçimin hemen ardından Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef alan sözleri hala sıcaklığını koruyor. 26 Ağustos’ta Akşener’in Afyonkarahisar’da yapacağı konuşmada, koalisyon masasının geleceğine yönelik açıklamalar bekleniyor. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu "Açıklamalar Türk siyasetinde önemli bir başlangıç olacak" ifadelerini kullanırken, Gazeteci Barış Yarkadaş ise, Akşener'in çok sert bir konuşma hazırladığını dile getirirken "’Her yerde kendi adaylarımızla seçime gireceğiz’ diyecek” dedi. Öte yandan Yarkadaş, “İYİ Partili kaynaklarımın iddiasına göre 'Eğer ben bir gün bu partinin başından gitsem bile CHP ile hiçbir şekilde ittifak yapmayacaksınız' diyecek" ifadelerini kullandı.

14 Mayıs 28 Mayıs seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen ve büyük bir hezimete uğrayan İYİ Parti'de istifa haberleri üst üste gelirken Meral Akşener seçimler sonrası Bay Kemal'e yönelik yaptığı eleştirilerle ittifakta kopuşun sinyallerini verdi.

"HAYATIMIN EN BÜYÜK PİŞMANLIĞI"

Akşener seçimler sonrası yaptığı açıklamada "Biz önce bu parti seçime girebilsin diye CHP'den 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır." diyerek CHP'yi eleştirmişti.

"LAMI CİMİ YOK KAYBETTİK"

Akşener ayrıca "Şimdi sonuç itibarıyla kaybettik. Lamı cimi yok kaybettik. Bu kaybetmeyi 'Vay efendim seçmen bize niye oy vermedi' diyerek saygısız bir dille seçmeni, aziz milletimizi sorgulayarak sonuç alamayız." diyerek Bay Kemal'i hedef aldı.

KÜRŞAD ZORLU DA DOĞRULADI: AÇIKLAMALAR ÖNEMLİ BİR BAŞLANGIÇ OLACAK

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu basın toplantısında 26 Ağustos'u işaret etti.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Cumhuriyetimizin 100. yılında, İYİ Parti olarak bazı faaliyetleri ülke sathında gerçekleştirme kararı aldık. Özellikle 26 Ağustos tarihine dikkat çekiyorum. Burada yapılacak önemli açıklamaların Türk siyasetinde önemli bir başlangıç olacağını ifade etmek istiyorum." dedi.

CHP'Lİ YARKADAŞ: AKŞENER ÇOK SERT KONUŞACAK

İşte bu açıklamalarla ilgili bir TV canlı yayınında konuşan CHP eski milletvekili gazeteci Barış Yarkadaş, bomba kulis bilgileri verdi. Yarkadaş, Akşener'in 26 Ağustos için çok sert bir açıklama hazırladığının altını çizdi. Yarkadaş "Bir grup İYİ Partiliyle buluştum, Meral Hanım 26 Ağustos'ta ne açıklayacak dedim aynen söyledikleri şey şu 'Meral Hanım 26 Ağustos için sert bir konuşma hazırladı, çerçevesini hemen hemen çizdi." dedi.

"BİR GÜN PARTİYİ BIRAKSAM DA CHP İLE İTTİFAK YAPMAYACAKSINIZ"

Yarkadaş, İYİ Parti'nin yerel seçimlere ayrı liste ile gireceğini de ifade ederek şunları söyledi: Bir seçim değerlendirmesi yapacak CHP'den alınan ve İYİ Parti'nin seçime girmesini sağlayan 15 vekil mevzusunu bir daha tartışmaya açılmamak üzere çok net bir dille ifade edecek. 'Her yerde kendi adaylarımızla seçime gireceğiz' diyecek ama en önemlisi İYİ Partili kaynaklarımın iddiasına göre 'Eğer ben bir gün bu partinin başından gitsem bile CHP ile hiçbir şekilde ittifak yapmayacaksınız' diyecek.

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