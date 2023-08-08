İBB sosyal yardım katlarını kullanıma kapattı! 15 Temmuz gazilerinden İBB’ye tepki

2,5 MİLYON TL ÇÖP OLDU

İddiaya göre 14 Mayıs seçimleri öncesinde de dağıtılmak üzere hazırlanan alışveriş kartları unutuldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi kendi bütçesinden yardıma muhtaç vatandaşlara kart verebilmek için birçok zincir marketle anlaştı ancak çıkarılan 5 bin kart iddiaya göre Canan Kaftancıoğlu'na verildi. Ancak dağıtmayı unuttu ve böylece 2 buçuk milyon TL çöp oldu.