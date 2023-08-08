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İBB sosyal yardım katlarını kullanıma kapattı! 15 Temmuz gazilerinden İBB’ye tepki

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Giriş Tarihi: 08.08.2023 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023
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İBB sosyal yardım katlarını kullanıma kapattı! 15 Temmuz gazilerinden İBB’ye tepki

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin dağıttığı 15 Temmuz şehit yakınları ile gazilerin kullandığı "Sosyal yardım İstanbul kartları" kullanıma kapatıldı. Olayın nedenini öğrenmek için arayan gazilere ise iddiaya göre "durumunuzu düzelttiniz" cevabı verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardım kartlarını kullanıma kapattı. Nedenini soranlara ise ilginç bir gerekçe gösterildi.

İBB sosyal yardım katlarını kullanıma kapattı! 15 Temmuz gazilerinden İBB’ye tepki

15 Temmuz 2016'dan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi şehit ve gazi yakınlarına alışveriş kartı dağıtmıştı.


23 Haziran 2019 seçimlerinin ardından yönetimin değişmesiyle yardım kartları kullanıma kapatıldı.

İBB sosyal yardım katlarını kullanıma kapattı! 15 Temmuz gazilerinden İBB’ye tepki

15 Temmuz gazilerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bağlanan sosyal yardım paraları "düzeninizi oturtmuşsunuz" diyerek kesildi. Gaziler İBB'ye tepki gösterdi.

İBB sosyal yardım katlarını kullanıma kapattı! 15 Temmuz gazilerinden İBB’ye tepki

15 Temmuz Gazisi Hüsamettin Sarı, "Siz durumunuzu düzeltmişsiniz bundan sonra peyderpey keseceğiz diye söylediler. Herkesten mi keseceksiniz diye sordum evet dedi." şeklinde konuştu.

İBB sosyal yardım katlarını kullanıma kapattı! 15 Temmuz gazilerinden İBB’ye tepki

"TERÖR YUVASI OLMUŞ"

15 Temmuz Gazisi Abdullah Ergül ise "Ücretler teröristlerin ailelerine verildiğini öğrendik gerçekten bir terör yuvası olmuş orası." dedi.

İBB sosyal yardım katlarını kullanıma kapattı! 15 Temmuz gazilerinden İBB’ye tepki

2,5 MİLYON TL ÇÖP OLDU

İddiaya göre 14 Mayıs seçimleri öncesinde de dağıtılmak üzere hazırlanan alışveriş kartları unutuldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi kendi bütçesinden yardıma muhtaç vatandaşlara kart verebilmek için birçok zincir marketle anlaştı ancak çıkarılan 5 bin kart iddiaya göre Canan Kaftancıoğlu'na verildi. Ancak dağıtmayı unuttu ve böylece 2 buçuk milyon TL çöp oldu.

İBB sosyal yardım katlarını kullanıma kapattı! 15 Temmuz gazilerinden İBB’ye tepki

"GAZİLERE ŞEHİT YAKINLARINA SAYGILARI YOK"

15 Temmuz Gazisi Hüsamettin Sarı duruma tepki gösterdi. Sarı, "İBB olarak Türkiye'nin yüzde 60'ını geçindiren ticaret ortamına sahipsen gazilere bakamayacak ya da bin aile toplamda bunlara 200 TL verirsen çok yapmaz bunu da vermediklerini görüyoruz. Demek ki gazilere şehit yakınlarına saygıları yok." şeklinde konuştu.

İBB sosyal yardım katlarını kullanıma kapattı! 15 Temmuz gazilerinden İBB’ye tepki

"GERÇEKTEN MUHTAÇTIM"

15 Temmuz Gazisi Abdullah Ergül, "Ben de o karttan faydalanıyordum durumum yoktu kirada oturuyorum hastam var 2 böbreğini kaybetmiş Ömer Halis adında evladım var. Gerçekten muhtaçtım." dedi.

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