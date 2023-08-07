CHP’de neler oluyor? Bitmeyen değişim tartışmaları... Çarpıcı sözler: Kılıçdaroğlu gider İmamoğlu gelir, CHP yine patinaj yapar

Ekrem İmamoğlu İBB Başkanı olarak sizce siyasal ya da yerel yönetimde bir başarısı var mı? Aslında yok. Beylikdüzü Belediye Başkanı olarak kim tanıyordu? Hemen hemen hiç kimse ilçesi dışında. Türk siyasetine etki edecek ve yönetebilecek bir aktör olarak herhangi bir denklemin içerisinde miydi? Değildi. Ne zamana kadar İstanbul'daki seçimlerde elde edilen neticeyle birlikte kendisine yüklenen misyona ilişkin bugüne de etki edecek çok sayıda hesap bir şekilde gündeme getirilene kadar.