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CHP'de neler oluyor? Bitmeyen değişim tartışmaları... Çarpıcı sözler: Kılıçdaroğlu gider İmamoğlu gelir, CHP yine patinaj yapar

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 07.08.2023 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023
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CHP’de neler oluyor? Bitmeyen değişim tartışmaları... Çarpıcı sözler: Kılıçdaroğlu gider İmamoğlu gelir, CHP yine patinaj yapar

CHP'de değişim tartışmalarına yeni bir isim daha eklendi. CHP'de değişim tartışmaları kısır döngüye mi girdi? CHP'de neler konuşuluyor? Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

CHP'de yaşanan çalkantılı süreç devam ediyor. CHP'de değişim sesleri yükselmeye devam ederken yenilenme çağrılarına her geçen gün bir isim daha ekleniyor.

Yenilenme çağrılarıyla yerel seçime gidecek olan CHP'de, Kemal Kılıçdaroğlu'na bayrak açan ve gitmesi gerektiğini düşünen isimlerin sayısı her geçen gün artıyor.

Değişim hareketini başlatan Ekrem İmamoğlu tarafına bir isim daha eklendi.

CHP'DE BİTMEYEN DEĞİŞİM TARTIŞMALARI | VİDEO İZLE

Son olarak CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da değişim çağrısı yaparken "Yol haritası değişim ve yenilenmeden geçiyor" diyerek tarafını belirtti.

HDP ve PKK'ya yakınlığıyla bilinen Tanrıkulu'ya CHP lideri parti içerisinde en büyük desteği veren isim olmuştu.

CHP'DE BİTMEYEN TARTIŞMA: DEĞİŞİM

İmamoğlu'nun başlattığı polemik sonrası CHP'de değişim olacak mı? CHP'de neler oluyor? CHP'de değişim tartışmaları kısır döngüye mi girdi? Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

TAM BİR SİYASİ LABİRENT

İşte o açıklamalardan satır başları;

CHP tam bir siyasi labirentin içine düşmüş vaziyette. Farklı koridorlarında farklı isimler dolaşıyor. Ama bir türlü çıkış yoluna doğru gerçek anlamda rotayı da istikameti de tayin edemiyorlar.

İKİ EKOL ÇARPIŞIYOR

İki ayrı ekol çarpışıyor. Bunlardan birincisi yenilenme ya da değişimi bir şekilde tanımlamaya çalışan Ekrem İmamoğlu ve çevresinde toplanmaya gayret edenler. Diğeri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun özellikle parti tüzüğünde yapılacak değişiklikle birlikte partideki demokratik katılımı etkinliği artıracak belli sayıda ismin tekrar tekrar listelerde yer almasını önleyecek, yani adaylıklara sınırlama koyacak ön seçimi gündeme getirecek şekilde aslında CHP'nin daha önce denediği sonrasında merkezileştirdiği bir takım yöntemleri güncelleyerek tekrar masaya sürmek şeklinde olacak.

KİŞİYE BAĞLI DEĞİŞİMLER NE KADAR ETKİLİ OLUR?

Burada kritik husus şu isimlerin değişmesiyle birlikte çok şeyin değişeceği düşünülüyor CHP'de. Hakikatten bir müesses nizam var. Bu nizama etki eden aktörler ve faktörler var. Kişiye bağlı belli değişimler bir yere kadar mümkün ancak hakiki manada tabandan bir değişim dalgası ve Ankara'yı genel merkezi etkileyebilecek bir irade ortaya çıkmadıkça kendilerine durumdan vazife çıkaran kamuoyundaki karşılığı popüleritesi ya da ilişkileri nedeniyle CHP'ye gelecek için yol çizmeye çalışan bir takım isimler ortaya çıkıyor.

Ekrem İmamoğlu İBB Başkanı olarak sizce siyasal ya da yerel yönetimde bir başarısı var mı? Aslında yok. Beylikdüzü Belediye Başkanı olarak kim tanıyordu? Hemen hemen hiç kimse ilçesi dışında. Türk siyasetine etki edecek ve yönetebilecek bir aktör olarak herhangi bir denklemin içerisinde miydi? Değildi. Ne zamana kadar İstanbul'daki seçimlerde elde edilen neticeyle birlikte kendisine yüklenen misyona ilişkin bugüne de etki edecek çok sayıda hesap bir şekilde gündeme getirilene kadar.

CHP YİNE PATİNAJ YAPAR

Kişileri değiştirerek temel felsefede güncelleme yapmadan iç muhasebeyi ve sorgulamayı yapmadan CHP'nin Türkiye'de iktidar adayı olabileceğini düşünmek ne kadar gerçekçi? Kılıçdaroğlu gider İmamoğlu gelir etrafında yeni isimler türer birkaç PR faaliyetiyle bu desteklenir ama Türkiye'nin temel meselelerine yaklaşım tutarlılık çözüm topluma güven verme ve geleceğe de birlikte yürüme konusunda CHP yine patinaj yapar yerinde sayar.

Bir duygusal kopuş şu anda CHP ve ona umut bağlayanlar bakımından bu tablo bir duygusal kopuşa doğru hızlı bir gidişi ifade ediyor.

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