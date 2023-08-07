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CHP'li Eski Milletvekili Aytuğ Atıcı: Mutlaka bir değişim olması gerekiyor

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.08.2023 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023
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CHP’li Eski Milletvekili Aytuğ Atıcı: Mutlaka bir değişim olması gerekiyor

CHP içerisindeki değişim gerginliği her geçen gün artarken CHP Eski Milletvekili Aytuğ Atıcı da Kemal Kılıçdaroğlu'na değişim çağrısında bulundu. Atıcı yaptığı açıklamada "Partiyi bu hale getiren zihniyetin partiyi toparlaması beklenemez. O yüzden mutlaka bir değişim olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde arkasına HDPKK desteğini almasına rağmen büyük bir hezimet yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu istifaya yanaşmazken, mağlubiyetin faturasını MYK ve danışmanlarına kesti.

KILIÇDAROĞLU'NA KARŞI BAYRAK AÇTILAR

Diğer yandan CHP içerisinde yaşanan değişim hareketi de her geçen gün büyürken Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ve Tanju Özcan gibi isimler Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açtı.

ZOOM ÜZERİNDEN DARBE TOPLANTISI

Hatta Ekrem İmamoğlu "İktidar için değişim" adı altında bir internet sitesi kurarken, Kılıçdaroğlu'na yönelik Zoom üzerinden yapılan ve adeta darbe toplantısını andıran görüntüler Türk siyasetine bomba gibi düştü.

"ETİK AÇIDAN DOĞRU BULMADIM"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; internete sızan Zoom toplantısını telefonuna gelen mesajla öğrendiğini söyleyerek, tamamını izlemediğini ama bu toplantıyı normal bulmadığını söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu toplantıyı etik değerlere uygun bulmadığını da belirterek, herhangi bir disiplin soruşturması da başlatmayacağını açıkladı.

BİR ÇIKIŞ DA SEZGİN TANRIKULU'DAN

Ekrem İmamoğlu'nun Zoom üzerinden CHP'nin önde gelen isimleriyle düzenlediği ve adeta Kılıçdaroğlu'na karşı darbe toplantısı gibi algılanan toplantı siyaset gündemine bomba gibi düştü.

Her geçen gün Kılıçdaroğlu'na karşı parti içinde farklı bir ses çıkarken, bir çıkış da CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'dan geldi.

DEĞİŞİM VE YENİLENME VURGUSU

Tanrıkulu, alınan seçim hezimetinin ardından değişim ve yenilenme çağrısı yaptı.

"Önümüzde seçmenimizin öfkesini ortadan kaldıracak, yeniden sandığa gidecek esaslı bir yol haritasını önümüze koyabileceğimiz bir sürecin olması lazım." diyen Tanrıkulu, "Tabi ki bu değişimden ve yenilenmeden geçiyor." diye konuştu.

"MUTLAKA DEĞİŞİM OLMALI"

Bu gelişmeler sonrası CHP'de farklı isimler de değişim hareketine destek verirken CHP Eski Milletvekili Aytuğ Atıcı da konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Atıcı "Partiyi bu hale getiren zihniyetin partiyi toparlaması beklenemez. O yüzden mutlaka bir değişim olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu’na Sezgin Tanrıkulu şoku

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