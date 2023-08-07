CHP’li Eski Milletvekili Aytuğ Atıcı: Mutlaka bir değişim olması gerekiyor

Her geçen gün Kılıçdaroğlu'na karşı parti içinde farklı bir ses çıkarken, bir çıkış da CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'dan geldi.

DEĞİŞİM VE YENİLENME VURGUSU

Tanrıkulu, alınan seçim hezimetinin ardından değişim ve yenilenme çağrısı yaptı.

"Önümüzde seçmenimizin öfkesini ortadan kaldıracak, yeniden sandığa gidecek esaslı bir yol haritasını önümüze koyabileceğimiz bir sürecin olması lazım." diyen Tanrıkulu, "Tabi ki bu değişimden ve yenilenmeden geçiyor." diye konuştu.