Almanya’da Yeni Orta Partisi Başkanı Christoph Hörstel A Haber’e konuştu: Tahıl krizini çözebilecek tek lider Erdoğan

Hörstel, Batı medyasında özellikle 14 Mayıs seçimleri öncesinde hat safhaya çıkan Erdoğan ve Türkiye karşıtılığına da değindi. Seçimin, tarihi katılım oranıyla tamamlandığını hatırlatan Alman siyasetçi, "Türk seçmen Batı'ya büyük bir ders verdi" dedi.

"BATI ALGI OPERASYONLARINA GİRİŞTİ"

Hörstel, "Erdoğan kesinlikle bir diktatör değil, yüzde 90 katılım oranıyla yeniden seçilen bir lider nasıl diktatör olabilir ki? Seçimlere yüzde 90 katılımı biz Almanya'da sadece hayal edebiliriz. Batı medyası son seçimde Erdoğan'ın tekrar seçilememesi için algı operasyonlarına girişti. Ama Türkiye'deki seçmenler hepimize iyi bir ders verdi. Erdoğan çok popüler bir başkan. Kaç seçim kazandı biz sayamıyoruz artık. Artık Türkiye'ye sürekli baskı yapmayı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kötülemeyi bırakmalıyız. Biz başka hangi ülkenin cumhurbaşkanına böyle bir tavır sergiliyoruz? Bu çok çirkin, yapılmaması gereken, uygunsuz bir davranış. Bir Alman vatandaşı olarak bu durumdan utanç duyuyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve onu seçen Türk halkına iradesine karşı yapılanlardan utanç duyuyorum. Biz Türkiye'nin her zaman yanındayız, Türk halkının seçtiği lideri de destekliyoruz." dedi.