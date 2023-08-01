Batı Afrika’da neler oluyor? Afrika’da kim ne hesap yapıyor?

"Darbenin arkasında Rusya var" sözü çok iddialı bir cümle. Wagner bu duruma atladı ama sokaklarda Fransa aleyhine Rusya lehine sloganlar atıldı. Benim çalıştığım kaynaklarda darbenin arkasında Rusya olduğuna dair bir emare yakalayamadım. Burada temel sorun ülkede bir istikrarsızlığın olması. Güvenlik bunalımı, yokluk, sefalet bunlar içerisinde yer alıyor. Burada kaybeden Fransa ve ABD'dir. Çünkü Nijer'de yer alan yönetim ABD ve Fransa'nın müttefikiydi. Birlikte iş yapıyorlardı. Hatta ABD Dışişleri Bakanı Blinken nisan ayında ülkeye gidip 150 milyon dolar yardım yapacaklarını söylemişti. Fransa işbirliği yaptığı bir hükümeti kaybetti. Atlantik'ten Afrika boynuzuna kadar derinleşen bir istikrarsızlık kendini göstermeye başladı."

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