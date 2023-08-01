CHP’de kurultay gerilimi | CHP parçalanacak mı? Kılıçdaroğlu ne yapacak?

YIPRATMA SÜRECİ İŞLETİLİYOR

Kılıçdaroğlu 'kazanamadık' diyor ama 'kaybettik' demiyor. Ekrem İmamoğlu kenti için değil kendi için çalışan bir profil oldu tamamıyla Ankara'yı hedef aldı. Bu yol "Genel Başkanlık" sonrası yapılan planların çok da kolay olmadığını gösterdi. Burada Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak bir yıpratma süreci var. Açık ve gizli toplantılar bunların hepsi buna dönük. Kılıçdaroğlu, İstanbul ekolünden sağ geçmişi de olan ama çok ilkesel görmediği Ekrem İmamoğlu'na CHP'nin kurumsal kimliğini teslim etmek istemiyor.