CHP’de kurultay gerilimi | CHP parçalanacak mı? Kılıçdaroğlu ne yapacak?
CHP'de mahalle delege seçimleri bitti. Gözler 5 Ağustos'ta başlayacak ilçe kongrelerine çevrildi. Kavgalara sahne olması beklenen kongrelerde değişimciler ile Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu taraftarları bir kez daha kozlarını paylaşacak. Asıl güç yarışı ise il kongrelerinde olacak. Peki CHP’de neler oluyor? Parti için bölünme yaşanacak mı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu değerlendirdi.
CHP'de mahalle kongreleri, Tartışma ve usulsüzlük iddialarının gölgesinde tamamlandı. Değişimciler ile Kemal Kılıçdaroğlu taraftarları karşı kaşıya geldi. Gözler 5 Ağustos 10 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek ilçe kongrelerine çevrildi. Mahalle kongrelerinde seçilen delegeler bu tarihlerde ilçe yönetimlerini ve il delegelerini seçecek.
Peki CHP içerisinde neler yaşanıyor? Parti içi bölünme olacak mı? Kimler Kılıçdaroğlu'nu kimler İmamoğlu'nu destekliyor? Gizli toplantılar ne anlama geliyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu değerlendirdi.
Okan Müderrisoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:
"CHP'de yaşananları "Arap Saçı" benzetmesi tam olarak anlatıyor. CHP şu anda bir kör düğüm ile karşı karşıya ancak bir taktik de geliştirdiler. Bir yandan iç problemlerin üstünü örtmeye çalışırken bir yandan da ülkenin gündemi olduğunu düşündükleri konularda oldukça provokatif şekilde milletvekilleri ve partililer aracılığı ile kendilerini sahada göstermeye çalışıyorlar. Vatandaşların sorunları ile yakından ilgileniyormuş gibi bir algı peşindeler.
10 AĞUSTOS'TA NE AÇIKLAYACAKLAR?
Kılıçdaroğlu başkanlığı korumaya çalıştığı Ekrem İmamoğlu'nun değişim söylemlerinin olduğu Kılıçdaroğlu'nun bu göreve gelmesini sağlayan eski kurt Önder Sav'ın devreye girdiği bir duruma geldik. Dün İstanbul Beylükdüzü'nde Murat Karayalçın, Altan Öymen ve Hikmet Çetin gibi kıdemli kademeli CHP'li isimlerin Ekrem İmamoğlu etrafında 10 Ağustos'ta olduğu söylenen bir bildiriyi açıklamak için akıl toplantısı yaptıkları söyleniyor.
YIPRATMA SÜRECİ İŞLETİLİYOR
Kılıçdaroğlu 'kazanamadık' diyor ama 'kaybettik' demiyor. Ekrem İmamoğlu kenti için değil kendi için çalışan bir profil oldu tamamıyla Ankara'yı hedef aldı. Bu yol "Genel Başkanlık" sonrası yapılan planların çok da kolay olmadığını gösterdi. Burada Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak bir yıpratma süreci var. Açık ve gizli toplantılar bunların hepsi buna dönük. Kılıçdaroğlu, İstanbul ekolünden sağ geçmişi de olan ama çok ilkesel görmediği Ekrem İmamoğlu'na CHP'nin kurumsal kimliğini teslim etmek istemiyor.
İLKESİZ MESAJI KİME?
Partide bagajı, ajandası olmayan sicili temiz lekesi olmayan bir isim tanımlaması var. Aslında bu tam olarak İmamoğlu'nu hedef alıyordu. CHP'de sicili temiz adam vardır ve Genel Başkanlığa isim bulunur. Ama burada baba-oğul arasında bir iktidar savaşı var. Birisinin kaybetmesiyle ve ağır yara almasıyla sonuçlanacak.
CHP MİSYONUNU TAMAMLIYOR
CHP'nin başını çektiği; Kılıçdaroğlu'nun bir önceki Kurultay'da 'dostlarımızla iktidar olacağız' şeklinde tanımladığı çerçevede 7-9 Cumhurbaşkanı yardımcısını içine alan öylesine dağınık ve parçalı bir modelle seçmenin karşısına çıkıldı ki seçimi kazansalardı bölgesel durumlara bakıldığı zaman Türkiye'yi büyük bir kaos bekliyordu. Burada seçmenin basireti ağır bastı.
CHP PARÇALANACAK MI?
Artık CHP bugünkü kimliğiyle misyonunu tamamlıyor. Türkiye'de hakiki manada sosyal demokrat partiye hakiki manada halka bütünleşen kendini sol olarak tanımlayan partiye ihtiyacı var. CHP'de yaşanan tartışmalar partiyi daha küçülterek olası yeni siyasi hareketlerin önünü açacak gibi duruyor. Tabi bu benim düşüncem ve öngörüm."
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