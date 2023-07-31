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CHP’li Barış Yarkadaş’tan bomba iddia: İmamoğlu’ndan sürpriz “değişim” yemeği! 'İtirafçı' isim de kadroya katılacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.07.2023
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CHP’li Barış Yarkadaş’tan bomba iddia: İmamoğlu’ndan sürpriz “değişim” yemeği! ’İtirafçı’ isim de kadroya katılacak

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşısında hezimete uğrayan, Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki koalisyon masasında kaos bitmek bilmiyor. Her geçen gün farklı bir boyuta ulaşarak gündeme düşen haberlere bir yenisi daha eklendi. ‘Değişim’ tartışmalarının ilk günden bu yana devam ederken, CHP’ye yakınlığı ile bilinen Barış Yarkadaş, katıldığı bir programda şok açıklamalarda bulundu. Yarkadaş, “İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü'nde sürpriz bir "değişim" yemeği organize etti.” ifadelerini kullanırken, yemeğe katılan isimleri de tek tek açıkladı. Öte yandan CHP’li bir isimin daha ‘değişim’ grubuna katılacağını iddia etti.

14-28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen seçimlerde ağır bir yenilgi alan Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı "değişim" tartışmaları parti içinde büyük krize neden olmuştu.

Hatta Ekrem İmamoğlu artık söylem boyutunu bırakarak CHP Genel Başkanlığı için eylem boyutuna geçti ve parti içindeki büyük isimlerle yaptığı gizli zoom toplantısı internete düştü.

İmamoğlu'nun partinin ağır toplarıyla birlikte adeta paralel bir CHP oluşturduğu ve bir MYK toplantısı tadında bu isimlerle planlar yaptığı ortaya çıktı.

Seçimlerin ardından CHP'de yaşanan "değişim" tartışmaları gündemdeki sıcaklığını korurken, ana muhalefet partisine yakınlığıyla bilinen gazeteci Barış Yarkadaş bomba bir iddia ortaya attı.

İMAMOĞLU'NDAN SÜRPRİZ DEĞİŞİM YEMEĞİ

Barış Yarkadaş, konuk olduğu programda, İmamoğlu'nun Beylikdüzü'nde sürpriz bir "değişim" yemeği organize ettiğini belirterek, yemeğe katılan isimleri tek tek açıkladı.

Yarkadaş, sözlerinin devamında ilerleyen günlerde CHP'li bir ismin daha "değişim" grubuna katılacağını ifade etti.

Yarkadaş, şu ifadeleri kullandı:

"CHP'deki değişim tartışmaları tam gaz sürüyor. Bugün hem Özgür Özel'in açıklaması vardı hem de Ekrem İmamoğlu'nun çabaları sürüyor.

Saat 20.00 sularında İstanbul Beylikdüzü'ndeki bir kafede İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen ve eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın bir yemekte buluştular.

İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın olduğu bir değişim yemeği yeniyor. Ekrem İmamoğlu'nun bir değişim manifestosu yazması ve 10 Ağustos'ta bunu duyurması bekleniyor.

Muhtemelen bu işin teknik direktörlüğünde olan Murat Karayalçın, Altan Öymen ve Hikmet Çetin 10 Ağustos çıkışı öncesi bunun altyapısını hazırlayıp bir fikir alışverişinde bulunuyorlar.

"ÖNDER SAV DA DEĞİŞİM GRUBUNA KATILACAK"

Bir bilgi daha vereyim. CHP eski Genel Sekreteri Önder Sav'ın da bu kadroya fiilen katılacağı yönünde bilgi aldım. Önder Sav, değişim grubunun hukuk konusundaki teknik direktörlüğünü yapıyordu.

Önder Sav'dan akıl alan Ekrem İmamoğlu'nun arkadaşları ve diğer değişimciler bu işi kotaramayınca Önder Sav'ın kendisi sahaya çıkmaya karar vermiş. Önümüzdeki günlerde Önder Sav bu gruba katılacak."

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