Nijer'de darbe girişimi! Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum günler sonra ilk görüldü
Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'daki askeri darbeden bu yana ilk kez görüntü verdi. Şahsi konutunda ev hapsinde tutulan Bazum'un telefon görüşmesi yapmasına izin veriliyor.
Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) talebiyle Nijer'de arabuluculuk faaliyetlerine başlayan Çad Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Muhammed İdris Debi İtno, çeşitli görüşmelerde bulundu.
Önce darbenin arkasındaki isimlerden eski Genelkurmay Başkanı Salifou Mody ile görüşen Itno, ardından Bazum ve eski Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou ile bir araya geldi.
İtno'nun Bazum ile görüşmesine ilişkin fotoğraflar hem sosyal medya hem de uluslararası basında geniş yer aldı. Böylece Bazum, darbeden bu yana ilk kez görüntü vermiş oldu.
Şahsi konutunda ev hapsinde tutulan Bazum'un telefon görüşmesi yapmasına izin veriliyor.
Ev hapsinde tutulan bakanlar da hem sosyal medya hem de uluslararası basın aracılığıyla açıklamalarda bulunabiliyor.
DARBECİLERE 1 HAFTA SÜRE
ECOWAS, dün düzenlediği olağanüstü zirvede, Nijer'deki cuntaya Cumhurbaşkanı Bazum'u serbest bırakması ve Bazum'un görevine tekrar başlaması için 1 hafta süre vermişti.
ECOWAS, bu süre zarfında taleplerinin karşılanmaması durumunda askeri müdahale de dahil her seçeneği değerlendireceklerini duyurmuştu.
ECOWAS'ın askeri gücünün böyle bir müdahale için yetersiz kalacağı, bu nedenle Fransa ve ABD'den de destek alınacağı öne sürülüyor.
NİJER'DEKİ DARBE
Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Omar Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlendiğini ve geçiş hükümetinin başına geçtiğini açıklamıştı.
Bir önceki Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou'nun "sırdaşı" olarak bilinen ve Abdourahmane ismiyle de anılan Tchiani, yaklaşık 10 yıldır Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı olarak görev yapıyordu.
Bazum, 26 Temmuz'dan bu yana şahsi konutunda tutuluyor.
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