Nijer’de darbe girişimi! Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum günler sonra ilk görüldü

İtno'nun Bazum ile görüşmesine ilişkin fotoğraflar hem sosyal medya hem de uluslararası basında geniş yer aldı. Böylece Bazum, darbeden bu yana ilk kez görüntü vermiş oldu.

Şahsi konutunda ev hapsinde tutulan Bazum'un telefon görüşmesi yapmasına izin veriliyor.

Ev hapsinde tutulan bakanlar da hem sosyal medya hem de uluslararası basın aracılığıyla açıklamalarda bulunabiliyor.