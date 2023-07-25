25 Temmuz 2023, Salı
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Adana'da 5,5 büyüklüğünde deprem, çevre illerden de hissedildi! Uzman isim A Haber’de değerlendirdi
AFAD'ın verilerine göre saat 08.44'te Adana'nın Kozan ilçesinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi. Peki deprem bize neye işaret etti? Hangi bölgelerde dikkat deprem tehlikesi var? İstanbul depremini tetikler mi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan deprem uzmanı Prof. Dr. Ali Özdemir değerlendirdi.