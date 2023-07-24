Ayasofya’nın içine ihtişamlı yolculuk! Ayasofya’nın zincirleri nasıl kırıldı?
86 yıllık bir hasret 3 yıl önce bugün 24 Temmuz 2020'de son buldu. 24 Temmuz 2020'de Ayasofya Camii kılınan “Cuma Namazı” ile aslına döndü ve cemaatine yeniden kavuştu. A Haber ekibi "fethin sembolü" Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin içini drone kamerasıyla görüntüledi.
Ayasofya 15 asırdır ilk günkü heybetiyle ayakta. Yüzyıllardır tüm medeniyetlerin ilgisini çekti. Dünya çapında bir şaheser olarak kabul gördü.
Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinin ardından Ayasofya fethin nişanesi olarak camiye çevrilmişti. Tam 500 yıl boyunca ezanlar semaya yükseldi. Namazlar kılındı ve dualar edildi.
Ayasofya'nın minareleri ve şerefeleri kandillerle aydınlatılmıştı. Ancak bir gün geldi ve Ayasofya'nın mabed olma özelliği ortadan kaktı ve müze oldu. Deyim yerindeyse Ayasofya'ya zincirler vuruldu.
86 yıl boyunca ağır bir narkozun etkisinde kaldı. Danıştay'ın kararı çerçevesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ayasofya'nın zincirlerini kırdı.
İslam Alemi'nin gönlünde bir hüzün olan Ayasofya'dan 86 yıl sonra yeniden ezan okundu. Şimdi camiye binlerce insan akın ediyor ve özgürce ibadetini yapıyor.
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