Tersine göçü teşvik edece proje masada! Tersine göç projesinden kimler, nasıl faydalanabilir?

Nihat Şen'in açıklamalarından öne çıkanlar:

"Türkiye'de çok önemli konulardan biridir. Sadece elektrik, su ve kredi desteklerinin yeterli olmayacağını düşünüyorum. Hedef öncelikli olarak emeklilerin tersi göçü teşvik edilecek ve sonrasında diğerleri teşvik edilecek. Ancak bunu yapabilmek için sağlık sektöründen eğitime kadar kamusal hizmetlere kadar tüm her şeyi gözden geçirmek gerekiyor. Yaşlıların yaşadığı en büyük problemlerden bir tanesi sağlık problemidir. Bu nedenle yaşlılar hemen doktora gidebileceği yerde ikamet etmek ister.