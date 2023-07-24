Tersine göçü teşvik edece proje masada! Tersine göç projesinden kimler, nasıl faydalanabilir?
Başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerde artan nüfus yoğunluğu kentlerin sorunlarının artmasına neden oluyor. AK Parti, büyükşehirlerdeki sorunlara "dur" demek için yeni bir planı hayata geçirmek için çalışıyor. Yerel seçim öncesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak proje ise tersine göç için teşvik paketi. Peki bu pakette neler var? Süreç nasıl işleyecek? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan mimar Nihat Şen değerlendirdi.
Başta mega kent İstanbul olmak üzere büyükşehirlerde artan nüfus yoğunluğu sorunları da beraberinde getiriyor. Hem büyükşehirlere nefes aldıracak hem de Anadolu şehirlerini canlandıracak plan AK Parti Strateji Kurulu tarafından hazırlanacak.
Tersine göç paketiyle yazlarını memleketlerinde geçiren emeklilere, İstanbul'dan taşınmaları halinde elektrikten su indirimine kadar pek çok konuda teşvik verilmesi gündemde. Büyükşehirde iş bulmakta zorluk çeken genç nüfus da teşviklerden yararlanabilecek.
Tersine göç projesi her ne kadar İstanbul'u öncelik alsa da gerek deprem riski gerek çarpık kentleşme problemi yaşayan diğer büyükşehirleri de içine alacak şekilde genişletilecek. Projeyle İstanbul ve diğer büyükşehirlerin depreme hazırlığı kentsel dönüşüm süreçlerinin hızlandırılması yoğun trafiğin rahatlatılması yüksek kiraların önüne geçilmesi amaçlanıyor.
Peki tersine göç projesinden kimler, nasıl faydalanabilir? Memleketine dönene teşvik mi olacak? Tersine göç projesinde neler var? "Memlekete Dönüş Teşviki" projesinin detaylarında neler var? Hazırlanan göç projesi büyük şehirlerdeki yükü azaltır mı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan kentsel dönüşüm uzmanı Dr. Nihan Şen değerlendirdi.
Nihat Şen'in açıklamalarından öne çıkanlar:
"Türkiye'de çok önemli konulardan biridir. Sadece elektrik, su ve kredi desteklerinin yeterli olmayacağını düşünüyorum. Hedef öncelikli olarak emeklilerin tersi göçü teşvik edilecek ve sonrasında diğerleri teşvik edilecek. Ancak bunu yapabilmek için sağlık sektöründen eğitime kadar kamusal hizmetlere kadar tüm her şeyi gözden geçirmek gerekiyor. Yaşlıların yaşadığı en büyük problemlerden bir tanesi sağlık problemidir. Bu nedenle yaşlılar hemen doktora gidebileceği yerde ikamet etmek ister.
Türkiye bunun yanından bir de arazi bölünmesi problemi var. Tersine göç dahil bu işleri kökünden halletmek için bir imar planlamasının ele alınması gerekir. Bugün İstanbul'da yaşadığımız problemlerin alternatiflerini üretmemek gerekir. Bunun içinde yöneticiler ve belediyelerin vasfı ve yapacakları önemlidir. İstanbul'da can güvenliği riski taşıyan binaların kentsel dönüşüm kapsamında yapılması lazım. Ters göçte bir dönüşüm modellemesidir.
Eğitim meselesi var. Aileler çocuklarının en iyi okullarda eğitim almasını istiyor. Hem doktorların hem öğretmenlerin Anadolu şehirlerini tercih etmesini sağlayacak donatıları sağlamak gerekir. Terse göçte burada kamu görevlileri de gidecek. Büyükşehirlerde sanat-spor-kültürel etkinlikler çok farklı bir seviye de bunun diğer noktalarda hayata geçirilmesi lazım."
TERSİNE GÖÇE TEŞVİK PLANI
- Anadolu şehirlerindeki sağlıktan eğitime kadar tüm kamu hizmetleri yeniden yapılandırılacak
- Hastane, okul, doktor, öğretmen sayıları arttırılacak
- Büyükşehirlerde yaşamak istemeyen kamu personeli için yeni alternatifler devreye alınacak
- Tersine göç yapandan elektrik ve su ücretinde indirim yapılacak
- Taşınma yardımı yapılacak
- İş kurmak isteyene uygun faiz ve vade ile kredi verilecek
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