Ayasofya ruhu! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan gençlere çağrı: Sabah namazında buluşuyoruz...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay kararı ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ismini alan Ayasofya'yı, 24 Temmuz 2020 tarihinde tekrardan ibadete açmıştı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gençlere çağrıda bulundu. Erbaş, "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin yeniden ibadete açıldığı gün olan 24 Temmuz’da (yarın) sabah namazında Ayasofya’da buluşuyoruz." dedi.
Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını Danıştay 10. Dairesi iptal ettikten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii'nin ibadete açılacağına dair kararnameyi 10 Temmuz 2020 tarihinde imzaladı.
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ismini alan Ayasofya, 24 Temmuz 2020 tarihinde ibadete açıldı.
BAŞKAN ERDOĞAN, KARARNAMEYİ "HAYIRLI OLSUN" MESAJIYLA PAYLAŞMIŞTI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı Kararını "hayırlı olsun" mesajıyla paylaşmıştı.
ERBAŞ'TAN GENÇLERE ÇAĞRI: YARIN SABAH NAMAZINDA AYASOFYA'DA BULUŞUYORUZ
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: "Ayasofya'yı artık önüne geçilmez bir sel, bu sel açacak.
Bekleyin gençler! Biraz daha rahmet yağsın. Her yağmurun arkasında bir sel vardır..."
Bu umutla bekledik yıllarca ve beklediğimiz o rahmet yağdı. Zincirler kırıldı, Ayasofya açıldı.
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açıldığı gün olan 24 Temmuz'da (yarın) sabah namazında Ayasofya'da buluşuyoruz.
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