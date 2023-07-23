Ayasofya ruhu! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan gençlere çağrı: Sabah namazında buluşuyoruz...

ERBAŞ'TAN GENÇLERE ÇAĞRI: YARIN SABAH NAMAZINDA AYASOFYA'DA BULUŞUYORUZ

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: "Ayasofya'yı artık önüne geçilmez bir sel, bu sel açacak.

Bekleyin gençler! Biraz daha rahmet yağsın. Her yağmurun arkasında bir sel vardır..."

Bu umutla bekledik yıllarca ve beklediğimiz o rahmet yağdı. Zincirler kırıldı, Ayasofya açıldı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açıldığı gün olan 24 Temmuz'da (yarın) sabah namazında Ayasofya'da buluşuyoruz.

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