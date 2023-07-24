CHP'de iki kritik toplantı! Kim ne dedi? Kılıçdaroğlu'ndan Halk TV operasyonu... A Haber'de bomba kulis: Kılıçdaroğlu'nun yerine...

KILIÇDAROĞLU'NDAN MEDYA OPERASYONU

Bu da yine Kılıçdaroğlu – İmamoğlu mücadelesinin arka planından bir küçük yansıma.

CHP'nin içini dizayn etmeye çalışan CHP Genel Merkezi'ne ayar vermeye çalışan gazetecilik faaliyeti görüntüsü altında açıkça siyaset yapan açıkça taraf olmuş ama sözde de demokrat özgürlükçü vs. Bunların bu ifadeleri de Türkiye karşıtı ne kadar kampanya varsa bunun taraftarı olmalarından kaynaklanıyor. Ağırlıklı bölüm için diyorum. İçlerinde hala saygın ve tenzih edeceğim insan da var. Halk TV'nin örtüsü kaldırılınca ortaya çıkan gerçek bu oldu. Birbirinin kanını emen hastalıklı bir ilişkiydi. Neşter vuruldu ama bu pilav daha çok su götürür.