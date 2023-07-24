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Ayasofya’nın içine ihtişamlı yolculuk! Ayasofya’nın zincirleri nasıl kırıldı?

A Haber
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Giriş: 24.07.2023 11:20
86 yıllık bir hasret 3 yıl önce bugün 24 Temmuz 2020'de son buldu. 24 Temmuz 2020'de Ayasofya Camii kılınan “Cuma Namazı” ile aslına döndü ve cemaatine yeniden kavuştu. A Haber ekibi "fethin sembolü" Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin içini drone kamerasıyla görüntüledi.
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