Ayasofya’nın içine ihtişamlı yolculuk! Ayasofya’nın zincirleri nasıl kırıldı?

86 yıllık bir hasret 3 yıl önce bugün 24 Temmuz 2020'de son buldu. 24 Temmuz 2020'de Ayasofya Camii kılınan “Cuma Namazı” ile aslına döndü ve cemaatine yeniden kavuştu. A Haber ekibi "fethin sembolü" Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin içini drone kamerasıyla görüntüledi.

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