Ayasofya Camii’nin ibadete açılışının 3. yılında anlamlı buluşma! Diyanet İşleri Başkanı A Haber’de

- "ENDONEZYALI ZİYARETÇİ SAYIMIZ ARTTI"

Ayasofya'nın sadece Avrupa ve Batı ülkelerinden değil Arap ülkelerinden, Orta Asya'dan ve Uzak Doğu'dan da büyük ilgi gördüğünü belirten Topçuoğlu, ayrıca son dönemde Endonezya'dan çok ciddi ziyaretçi ağırladıklarını dile getirdi.

Son dönemde Ayasofya-i Kebir Camii'ne çok sayıda Endonezyalı ziyaretçinin geldiğini aktaran Topçuoğlu, şöyle konuştu:

"2022 ve 2023'te Endonezyalı ziyaretçi sayımız arttı. Endonezyalı hacı ve umreciler artık önce İstanbul'a uğrayıp Ayasofya'yı ziyaret ediyorlar. Sonrasında Mekke'ye Medine'ye uçuyorlar. Aynen Mescid-i Nebevi'de, Mescid-i Haram'da olduğu gibi kafileler halinde Endonezyalı hacıları burada görmekten çok mutlu olduk. Şöyle bir intiba da var; dış ülkelerden gelen misafirlerimiz burayı Harameyn olarak görüyorlar. Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi, Mescid-i Aksa ve Mescid-i Ayasofya. Böyle bir güzellik oldu ve bunun yansımalarını çok güzel şekilde görüyoruz."

Topçuoğlu, dünyanın her yerindeki ibadethanelerde olduğu gibi Ayasofya'da da uyulması gereken birtakım kuralların bulunduğunu ifade ederek, ziyaretçilerin kıyafetlerine, davranışlarına dikkat etmeleri gerektiğini, görevlilerin de bu konuda insanlara yardımcı olduğunu kaydetti.