05 Temmuz 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Fransa'da büyük isyan! Macron'dan "sosyal medya" açıklaması: Erişimi kesebilecek konumda olmalıyız

Fransa'da büyük isyan! Macron'dan "sosyal medya" açıklaması: Erişimi kesebilecek konumda olmalıyız

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.07.2023 Güncelleme Tarihi: 05.07.2023
ABONE OL
Fransa’da büyük isyan! Macron’dan sosyal medya açıklaması: Erişimi kesebilecek konumda olmalıyız

Fransa'da 17 yaşındaki Nael M. isimli sürücünün polis kurşunuyla katledilmesi sonrası ülkede büyük kaos yaşanıyor. İsyanları bastırmak için çare arayan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu kez sosyal medya ağlarına yönelik yasaklara yoğunlaşmaları gerektiğini ifade etti. Macron "İşler çığırından çıktığında, (sosyal medya ağlarına) erişimi düzenleyebilecek veya kesebilecek konumda olmalıyız." açıklamasını yaptı.

Fransız basınındaki habere göre, Macron, Nael M. isimli sürücünün polis kurşunuyla öldürülmesine tepki olarak başlayan gösterilerden bölgeleri etkilenen belediye başkanlarıyla Elysee Sarayı'nda bir araya geldi.

"İŞLER ÇIĞIRINDAN ÇIKTIĞINDA..."

Macron, burada yaptığı açıklamada, "Sosyal medya ağlarına yönelik yasaklara yoğunlaşmalıyız. İşler çığırından çıktığında, (sosyal medya ağlarına) erişimi düzenleyebilecek veya kesebilecek konumda olmalıyız." diye konuştu.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin de Ulusal Meclis'te yaptığı konuşmada, gösterilerde gözaltına alınan 4 bin kişiden yüzde 10'dan daha azının yabancı olduğunu belirtti.

Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti ise, eylemler kapsamında gözaltına alınanlardan 350 kişinin tutuklandığını açıkladı.

FRANSA'DAKİ ŞİDDETLİ PROTESTOLAR

Fransız polisi 27 Haziran'da Nanterre'de, içinde 3 kişi bulunan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücü Nael M'yi öldürmüştü.

Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.

Genci öldüren polis açığa alınmış ve tutuklu yargılanmasına karar verilmişti.

Ayrıca Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağmalama olayları yaşanmış, 10 kadar kentte saat 21.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Fransa’da 1 kişi polisin plastik mermisiyle öldü

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA