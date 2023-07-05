Fransa'da büyük isyan! Macron'dan "sosyal medya" açıklaması: Erişimi kesebilecek konumda olmalıyız
Fransa'da 17 yaşındaki Nael M. isimli sürücünün polis kurşunuyla katledilmesi sonrası ülkede büyük kaos yaşanıyor. İsyanları bastırmak için çare arayan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu kez sosyal medya ağlarına yönelik yasaklara yoğunlaşmaları gerektiğini ifade etti. Macron "İşler çığırından çıktığında, (sosyal medya ağlarına) erişimi düzenleyebilecek veya kesebilecek konumda olmalıyız." açıklamasını yaptı.
Fransız basınındaki habere göre, Macron, Nael M. isimli sürücünün polis kurşunuyla öldürülmesine tepki olarak başlayan gösterilerden bölgeleri etkilenen belediye başkanlarıyla Elysee Sarayı'nda bir araya geldi.
"İŞLER ÇIĞIRINDAN ÇIKTIĞINDA..."
Macron, burada yaptığı açıklamada, "Sosyal medya ağlarına yönelik yasaklara yoğunlaşmalıyız. İşler çığırından çıktığında, (sosyal medya ağlarına) erişimi düzenleyebilecek veya kesebilecek konumda olmalıyız." diye konuştu.
Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin de Ulusal Meclis'te yaptığı konuşmada, gösterilerde gözaltına alınan 4 bin kişiden yüzde 10'dan daha azının yabancı olduğunu belirtti.
Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti ise, eylemler kapsamında gözaltına alınanlardan 350 kişinin tutuklandığını açıkladı.
FRANSA'DAKİ ŞİDDETLİ PROTESTOLAR
Fransız polisi 27 Haziran'da Nanterre'de, içinde 3 kişi bulunan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücü Nael M'yi öldürmüştü.
Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.
Genci öldüren polis açığa alınmış ve tutuklu yargılanmasına karar verilmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Dünya'daki bir gözlemci Dünya'dan 150.000.000 km uzaklıktaki bir ışık kaynağının söndüğünü yaklaşık ne kadar süre sonra fark eder?
- Hangi yön adı günümüzde Birleşmiş Milletlere üye olan bir ülkenin Türkçe resmi adında geçmez?
- Osmanlılarda sarayın korunmasına ve şehrin güvenliğine bakmakla görevli olan erlerden her biri hangisinin sözlük tanımıdır?
- Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın Ülke isimleri ve Tanımlamaları Listesi'ne göre hangi ifade doğru değildir?
- Zamlı Aile Destek paraları ne zaman yatacak? 2023 Temmuz ayı Aile Destek Ödemeleri yükseldi mi, ne kadar oldu?
- SED yardımı Temmuz zammı 2023 son dakika! SED yardımı ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı sosyal yardım ödemeleri...
- YAŞLILIK MAAŞI TEMMUZ ZAMMI 2023! 65 yaş yaşlılık maaşı ne kadar oldu, zam geldi mi? 65 yaş aylığı şartları neler?
- Küçük Dahi İbn-i Sina 1. BÖLÜM İZLE! İbn-i Sina dizisi hangi kanalda, kaç bölüm yayınlanacak? Konusu ve oyuncuları...
- İŞSİZLİK MAAŞI TEMMUZ ZAMMI 2023! İşsizlik maaşı ne kadar oldu, zam oranı açıklandı mı? En düşük, en yüksek tutarlar...
- Kapatıcı ürünlere gerek kalmadı! Canan Karatay'ın sağlık listesiyle kusursuz bir cilde ulaşın! Sabahtan akşama kadar...
- Yeni evlenenlere kredi başvurusu! Devlet destekli evlilik kredisi başvuruları nasıl yapılır? Evlilik kredisi şartları, yaş sınırı...
- 90 bin taşerona kadro var mı, ne zaman verilecek? 90 bin taşerona kadro şartları neler, kimleri kapsıyor?