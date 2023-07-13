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Fransa'da yüksek tansiyon! Macron'a kesik parmak şoku

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.07.2023 Güncelleme Tarihi: 13.07.2023
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Fransa’da yüksek tansiyon! Macron’a kesik parmak şoku

Fransa'da kriz üstüne kriz yaşanıyor. Cezayir asıllı 17 yaşındaki Nahel'in polis kurşunu ile öldürülmesi ile patlak veren olayların yankıları sürerken bu kez de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un konutuna içinde kesik parmak olan bir kutu gönderildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un konutuna kesik parmak gönderildi. Fransız basınında yer alan haberlere göre Macron'un resmi konutuna içinde 'kesik parmak' da olan bir kutu gönderildi.

Fransız dergisi Valeurs actuelles kesilen parmağın polis tarafından kurtarıldığı yazıldı.

Élysée'nin yazışma servisinin 9 Temmuz Pazar günü posta yoluyla aldığı bir mektubun içerisinde yer alan kesik parmak polisler tarafından buzdolabına konuldu.

Kutunun içinde herhangi bir iz olmadığı belirtilirken parmağın sahibinin de tespit edildiği bildirildi

Suç tehdidi ve kabahat nedeniyle soruşturma açıldığı bildirilirken Macron'un ofisinden konuya ilişkin açıklama gelmedi.

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