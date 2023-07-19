CHP'li Mehmet Sevigen parti içinde yaşananlara isyan etti: Bunların hepsi soytarı gibi çakal

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde yaşadığı ağır hezimetin ardından istifaya yanaşmayan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı CHP'de Ekrem İmamoğlu ve Tanju Özcan isyan bayrağını açarken dün akşam saatlerinde sosyal medyadaki toplantı görüntüleri CHP kulislerini salladı. Görüntülerde İmamoğlu ve parti içindeki destekçilerinin Kılıçdaroğlu'nu devirmek için bir dilekçe hazırlığı yaptığı görüldü. Bu gelişmeleri A Haber ekranlarında yorumlayan CHP Eski Genel Sekreteri Mehmet Sevigen A Haber ekranlarına yorumladı. Sevigen CHP'de bir liderin olmadığının altını çizerken "Bunların hepsi soytarı gibi çakal. İsyan ediyorum milletim adına isyan ediyorum. Zoruma gidiyor insanlar bizim yüzümüzü tükürecek." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...