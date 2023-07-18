Başkan Erdoğan’ın Körfez turu hangi ekonomik fırsatları sunacak?

KATAR İLE İTTİFAK FARKLI KONUMDA

Türkiye'nin Katar ile de çok farklı bir ilişki yönü var. Türkiye ile Körfez ülkeleri arasında konsolidasyonun sağlandığını görüyoruz. Katar ile ise burada farklı bire yere sahip. Türkiye ve Katar ittifakı son 15 yılda en önemli ittifaklardan biridir. Bu zamanda hem ekonomik olarak hem dış politika olarak hem de diğer konularda 2 ülke ciddi bir ortaklık gösterdi. Bugünkü ziyaretle beraber yatırım anlaşmalarının imzalanmasına ve ikili ticareti artırılmasına yönelik faaliyetlerin artacağını göreceğiz."