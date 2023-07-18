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Suudi Arabistan'dan İHA kararı! İmzalar atıldı Türkiye'den alacaklar

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.07.2023
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Suudi Arabistan’dan İHA kararı! İmzalar atıldı Türkiye’den alacaklar

Başkan Erdoğan'ın Körfez ziyaretinin ilk durağı olan Suudi Arabistan'da Savunma Bakanı Halid bin Selam, Türkiye ile imzalanan işbirliği anlaşmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti. Bin Selman ayrıca, Türkiye'den İHA alınacağını duyurdu.

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