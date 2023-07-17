17 Temmuz 2023, Pazartesi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Suudi Arabistan’da böyle karşılandı! İşte o kareler...
Başkan Erdoğan'ın Suudi Arabistan, Katar ve BAE'den oluşan Körfez turu başladı. Ziyaretler öncesi havalimanında açıklamalarda bulunan Erdoğan, yatırım ve ticari ortaklıkların ziyaretlerin merkezini oluşturacağını söyledi. Başkan Erdoğan, yatırım ve ticari ortaklıkların ziyaretlerin merkezini oluşturacağını söyledi. 3 gün sürecek Körfez turunun ilk durağı Suudi Arabistan'a ulaşan Başkan Erdoğan'ın ilk kareleri kameralara böyle yansıdı...
Giriş Tarihi: 17.07.2023 22:19 Güncelleme Tarihi: 17.07.2023 22:20
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